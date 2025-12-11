Absuelto el guardia civil juzgado en Orense por el 'Crimen del Lago'

La resolución de la Audiencia Provincial de Ourense dejó sin validez las pruebas principales recabadas contra el agente de la Guardia Civil investigado por el conocido ‘Crimen del Lago’, al considerar que carecían de los requisitos procesales y no existían indicios independientes que fundamentaran la acusación. Esta decisión, que aún no es firme y puede ser impugnada ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), introduce un escenario de incertidumbre jurídica respecto a la valoración de pruebas obtenidas mediante intervenciones telefónicas.

Según informó el TSXG, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial absolvió al agente de los delitos de revelación de secretos y de omisión del deber de perseguir delitos luego de dictaminar que las interceptaciones telefónicas utilizadas como base probatoria no cumplían con los principios constitucionales. Durante el juicio, celebrado en noviembre, la defensa del agente solicitó la nulidad de las resoluciones que autorizaron las escuchas, argumentando carencia de motivación y lesión al derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. El tribunal, después de revisar los indicios presentados para sustentar las intervenciones, determinó que no existía base suficiente que vinculara al procesado con el delito investigado, por lo que concluyó que los autos judiciales que habían autorizado las escuchas resultaban nulos.

El medio Tribunal Superior de Xustiza de Galicia consignó que la Sala fundamentó la absolución del guardia civil en que la nulidad de las escuchas imposibilitó reconocer como válidos todos los indicios dependientes de estas intervenciones, dejando sin sustento probatorio la acusación. Al excluirse esa fuente de información, el tribunal no halló pruebas independientes ni elementos objetivos adicionales para mantener cargos sobre el agente.

El caso gira en torno a la investigación y enjuiciamiento de un asesinato con alevosía cometido en diciembre de 2019 en el Lago de Sanabria, Zamora. Según publicó el TSXG, la investigación reveló que la víctima, un hombre de 70 años, fue incapacitada mediante la administración de medicamentos y posteriormente atada con un saco de cal viva. Sus agresores ocultaron parte de su cuerpo con una bolsa, retiraron sus documentos personales y finalmente arrojaron el cadáver al río Tera, donde la autopsia certificó que la causa de la muerte fue asfixia por sumersión.

Por la autoría de este delito, la Audiencia Provincial de Zamora impuso en noviembre de 2025 una condena de 22 años de prisión a una mujer y 17 años a un hombre. De acuerdo con la información difundida por el TSXG, el hallazgo de los hechos ocurrió de forma “casual”, ya que las comunicaciones intervenidas respondían inicialmente al análisis del tráfico telefónico de dos personas sospechosas, una de las cuales era expareja de un preso fugado en Ourense. Durante la revisión de esos registros, los investigadores localizaron conversaciones entre una de las sospechosas y el guardia civil absuelto, lo que permitió inferir que este último no informó del paradero del fugado a las autoridades.

El proceso penal contra el agente, según publicó el TSXG, se fundó en la supuesta omisión del deber de perseguir delitos por, presuntamente, ocultar información relevante sobre la localización del reo evadido. Las pruebas que pretendían sustentar ese extremo procedían exclusivamente del cruce de llamadas en la investigación del ‘Crimen del Lago’. Los letrados de la defensa fundamentaron su estrategia en la supuesta vulneración de derechos fundamentales al obtenerse esas pruebas, lo cual dio origen a la solicitud de nulidad que el tribunal aceptó.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia reportó que la Audiencia Provincial de Ourense concluyó que, sin elementos objetivos autónomos y faltando pruebas independientes a las escuchas anuladas, no era posible imputar responsabilidad penal alguna al agente procesado. La absolución descansa tanto en los defectos procesales detectados en la obtención y autorización de las pruebas como en la inexistencia de indicios directos que apoyaran una acusación sustentable ante las exigencias del derecho penal procesal. Por el momento, la decisión de absolver al agente mantiene abierta la posibilidad de recurso ante el propio TSXG, según reiteró la información judicial difundida.