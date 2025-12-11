Espana agencias

Absuelto el guardia civil juzgado en Orense por el 'Crimen del Lago'

La Audiencia Provincial de Ourense resolvió dejar sin efecto las pruebas clave contra el agente, al considerar nulas las escuchas e insuficientes los indicios independientes, lo que genera incertidumbre jurídica y deja abierta la puerta a una apelación

Guardar

La resolución de la Audiencia Provincial de Ourense dejó sin validez las pruebas principales recabadas contra el agente de la Guardia Civil investigado por el conocido ‘Crimen del Lago’, al considerar que carecían de los requisitos procesales y no existían indicios independientes que fundamentaran la acusación. Esta decisión, que aún no es firme y puede ser impugnada ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), introduce un escenario de incertidumbre jurídica respecto a la valoración de pruebas obtenidas mediante intervenciones telefónicas.

Según informó el TSXG, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial absolvió al agente de los delitos de revelación de secretos y de omisión del deber de perseguir delitos luego de dictaminar que las interceptaciones telefónicas utilizadas como base probatoria no cumplían con los principios constitucionales. Durante el juicio, celebrado en noviembre, la defensa del agente solicitó la nulidad de las resoluciones que autorizaron las escuchas, argumentando carencia de motivación y lesión al derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. El tribunal, después de revisar los indicios presentados para sustentar las intervenciones, determinó que no existía base suficiente que vinculara al procesado con el delito investigado, por lo que concluyó que los autos judiciales que habían autorizado las escuchas resultaban nulos.

El medio Tribunal Superior de Xustiza de Galicia consignó que la Sala fundamentó la absolución del guardia civil en que la nulidad de las escuchas imposibilitó reconocer como válidos todos los indicios dependientes de estas intervenciones, dejando sin sustento probatorio la acusación. Al excluirse esa fuente de información, el tribunal no halló pruebas independientes ni elementos objetivos adicionales para mantener cargos sobre el agente.

El caso gira en torno a la investigación y enjuiciamiento de un asesinato con alevosía cometido en diciembre de 2019 en el Lago de Sanabria, Zamora. Según publicó el TSXG, la investigación reveló que la víctima, un hombre de 70 años, fue incapacitada mediante la administración de medicamentos y posteriormente atada con un saco de cal viva. Sus agresores ocultaron parte de su cuerpo con una bolsa, retiraron sus documentos personales y finalmente arrojaron el cadáver al río Tera, donde la autopsia certificó que la causa de la muerte fue asfixia por sumersión.

Por la autoría de este delito, la Audiencia Provincial de Zamora impuso en noviembre de 2025 una condena de 22 años de prisión a una mujer y 17 años a un hombre. De acuerdo con la información difundida por el TSXG, el hallazgo de los hechos ocurrió de forma “casual”, ya que las comunicaciones intervenidas respondían inicialmente al análisis del tráfico telefónico de dos personas sospechosas, una de las cuales era expareja de un preso fugado en Ourense. Durante la revisión de esos registros, los investigadores localizaron conversaciones entre una de las sospechosas y el guardia civil absuelto, lo que permitió inferir que este último no informó del paradero del fugado a las autoridades.

El proceso penal contra el agente, según publicó el TSXG, se fundó en la supuesta omisión del deber de perseguir delitos por, presuntamente, ocultar información relevante sobre la localización del reo evadido. Las pruebas que pretendían sustentar ese extremo procedían exclusivamente del cruce de llamadas en la investigación del ‘Crimen del Lago’. Los letrados de la defensa fundamentaron su estrategia en la supuesta vulneración de derechos fundamentales al obtenerse esas pruebas, lo cual dio origen a la solicitud de nulidad que el tribunal aceptó.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia reportó que la Audiencia Provincial de Ourense concluyó que, sin elementos objetivos autónomos y faltando pruebas independientes a las escuchas anuladas, no era posible imputar responsabilidad penal alguna al agente procesado. La absolución descansa tanto en los defectos procesales detectados en la obtención y autorización de las pruebas como en la inexistencia de indicios directos que apoyaran una acusación sustentable ante las exigencias del derecho penal procesal. Por el momento, la decisión de absolver al agente mantiene abierta la posibilidad de recurso ante el propio TSXG, según reiteró la información judicial difundida.

Temas Relacionados

Crimen del LagoGuardia CivilAudiencia Provincial de OurenseTribunal Superior de Xustiza de GaliciaOurenseLago de SanabriaAbsoluciónRevelación de secretosAsesinatoZamoraEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La UCO registra la sede de Forestalia en Zaragoza por la 'trama Leire' durante seis horas

Los agentes del instituto armado investigan presuntas irregularidades en contratos públicos vinculados a Servinabar dentro de una causa bajo secreto de sumario que involucra a varios implicados en operaciones paralelas en Madrid y Sevilla, según fuentes judiciales

La UCO registra la sede

El CIS ultima su primera encuesta tras la encarcelación de Ábalos, los casos de acoso en el PSOE y la condena al fiscal

Después de una serie de acontecimientos que han generado tensión política, el organismo publicará su estudio mensual, centrando la atención en el impacto de escándalos recientes y movimientos estratégicos que podrían alterar el panorama de los grandes partidos

El CIS ultima su primera

Susana Díaz cree que el PSOE debe "pedir perdón" por "comportamientos bochornosos" que llevan a un "callejón sin salida"

La ex presidenta andaluza advierte que los recientes escándalos en la formación han minado la confianza ciudadana, eclipsando mejoras socioeconómicas y generando profunda decepción entre militantes y votantes históricos, según declaraciones recogidas por Europa Press

Susana Díaz cree que el

Pradas comenta la foto de su entrada al Cecopi: "Así llegué: chopada (empapada) y preocupada. Otros nunca llegaron"

La jueza exige entregar todas las grabaciones del Cecopi para esclarecer la presencia real de altos cargos durante la emergencia por lluvias en la Comunidad Valenciana, en el marco de la investigación por la gestión y posibles responsabilidades en la crisis

Pradas comenta la foto de

Sánchez lamenta la muerte de Héctor Alterio, que deja una "huella imborrable" en el cine

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PNV exige al Gobierno

El PNV exige al Gobierno terminar ya con los “escándalos” o convocar elecciones: “Así no se puede aguantar año y medio”

El juez deja en libertad provisional con medidas cautelares a los tres detenidos en el caso de blanqueo de capitales de Plus Ultra

Golpe a los Trinitarios con más de 300 agentes desplegados y caída de uno de sus líderes: hay 19 detenidos por intentos de asesinatos o tráfico de drogas

Toni González, alcalde socialista de Almussafes (Valencia) acusado de acoso sexual, dimite de sus cargos orgánicos y abandona la militancia en el partido, pero conserva la alcaldía

Zapatero niega su relación con el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, vinculada con empresarios venezolanos ahora detenidos

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Precio de la luz en España del 14 de diciembre: las horas más baratas y las más caras del domingo

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 13 diciembre

Un año de la muerte de Isak Andic, el fundador de Mango: la investigación sigue abierta con su hijo como principal sospechoso

La SEPI y el Gobierno vasco toman el control de Talgo, que regresará al País Vasco con un plan de rescate aprobado

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas