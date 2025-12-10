UPF ve un "giro constitucionalmente letal" en la sentencia a García Ortiz: "Ya no se condena porque algo esté probado"

Entre los puntos más destacados por la Unión Progresista de Fiscales (UPF) tras la sentencia del Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz, figura la preocupación por la unificación, considerada “artificial”, de dos conductas distintas en una sola acción delictiva. Según informó el medio, la organización diferenció una presunta filtración cuya autoría no quedó probada con certeza y una nota informativa cuya redacción sí fue asumida por García Ortiz, señalando que el tratamiento conjunto de ambos hechos en la resolución judicial distorsiona su naturaleza y agrava las implicaciones del fallo.

La UPF, en un comunicado difundido tras la notificación de la sentencia, manifestó que el Tribunal Supremo reconoció expresamente la existencia de una duda razonable dentro del propio tribunal acerca de quién fue el responsable de la supuesta filtración que motivó la condena de García Ortiz. Tal como consignó el medio, la asociación subrayó que este hecho introduce un cambio relevante en la interpretación del principio constitucional de presunción de inocencia, sustituyendo la necesidad de prueba fehaciente por la ausencia de alternativas razonables a la hipótesis de la acusación. Según la asociación, esto representa lo que denominaron un “giro constitucionalmente letal”, ya que, en palabras recogidas por el medio, “ya no se condena porque algo esté probado, se condena porque lo contrario no resulta suficientemente convincente”.

El razonamiento judicial predominante en el fallo, alerta la UPF, establece que si la defensa no logra acreditar una explicación alternativa sólida, el acusado debe ser condenado. El medio reportó que, para la organización, este razonamiento supone una inversión encubierta de la carga de la prueba, contraria a lo que ordena la Constitución, pues se exige al acusado demostrar su inocencia, cuando la Carta Magna indica que el acusado “no tiene que demostrar nada”. Esta interpretación del estándar penal suscita alarma en la asociación respecto a los derechos y las garantías con que cuenta cualquier persona ante un proceso judicial.

En referencia al procedimiento seguido por el tribunal, la UPF rechazó la decisión del Supremo de adelantar la comunicación del fallo condenatorio el 20 de noviembre, antes de contar con una motivación escrita, según explicó el medio. La asociación consideró que esta actuación representó “un error institucional de enorme gravedad”, especialmente ante la existencia de debate y discrepancias sustanciales dentro del propio tribunal. La UPF señaló que anticipar una condena sin motivación escrita puede alimentar sospechas de falta de deliberación suficiente e incluso de que la resolución estaba previamente decidida, lo que afecta a la percepción de imparcialidad y respeto a las garantías procesales.

En cuanto a la base probatoria de la sentencia, la UPF denunció, de acuerdo con lo difundido por el medio, que la argumentación del tribunal desplaza el requisito tradicional de certeza más allá de toda duda razonable. El comunicado subraya que entre “estar probado” y “no existir alternativa convincente” se encuentra la presunción de inocencia, principio que protege a cualquier individuo de una condena injusta. Para los fiscales de la UPF, el enfoque validado por la mayoría del tribunal consiste en descartar hipótesis alternativas por no coincidir con la principal y considerar probada la acusación por eliminación: “la hipótesis se prueba a sí misma”, detalló la asociación, criticando lo que considera una lógica circular e impropia del proceso penal garantista.

El comunicado, según reportó el medio, también alerta sobre las implicaciones de la sentencia para la ciudadanía fuera del caso concreto. La UPF plantea la cuestión de si, bajo este nuevo estándar, cualquier ciudadano podrá confiar en que enfrentará un juicio justo e imparcial si es sometido a un proceso penal. En este sentido, el comunicado sostiene que la justicia debe no sólo ser imparcial, sino también percibirse como tal por la sociedad, y advierte que la pérdida de confianza en la administración de justicia implica dejar a los ciudadanos desprotegidos ante el poder punitivo del Estado.

La causa juzgada por el Supremo, recordó la UPF según lo publicado por el medio, no se limitó a un proceso penal habitual, sino que estuvo relacionada con la emisión de una nota institucional cuyo objetivo era, según la asociación, desmentir información falsa que circulaba públicamente y comprometía el prestigio de una institución constitucional. Dada la trascendencia institucional y el posible impacto sobre la función pública y la ciudadanía, la UPF considera que el tribunal debía extremar la cautela, la deliberación y la fundamentación, aplicando los máximos estándares garantistas.

En torno a la conformación del tribunal, el medio detalló que la sentencia fue adoptada por una mayoría de cinco magistrados frente a dos que se pronunciaron a favor de la absolución, reflejando la existencia de criterios divergentes en el seno del Supremo. La UPF, siempre según las informaciones del medio, insistió en la importancia del debate y la pluralidad de opiniones en decisiones de esta naturaleza, y defendió la necesidad de crítica jurídica fundamentada como elemento imprescindible para la salud democrática e institucional, siempre dentro del respeto al máximo órgano judicial.

En la última parte del comunicado reproducido por el medio, la UPF dirigió un mensaje a la ciudadanía instándola a exigir que en los procesos penales se observen todo tipo de garantías, advirtiendo de los peligros de cualquier fisura en la confianza pública hacia la administración de justicia. La asociación recalcó que “cuando la confianza en la Justicia se resquebraja, el ciudadano queda solo frente al poder punitivo del Estado”, remarcando la trascendencia constitucional de los estándares aplicados en el caso analizado.