Ratifican siete años para un hombre por agredir sexualmente y coaccionar a su expareja en Soria

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado la expulsión de España y la prohibición de entrada durante un periodo de diez años para un hombre condenado por agredir sexualmente a su expareja en una localidad de Soria, una vez que cumpla dos tercios de su condena. El fallo, conocido este jueves, valida la totalidad de las pruebas presentadas durante el proceso, incluidas las aportadas por el Instituto Nacional de Toxicología y el testimonio de la víctima. Según publicó el medio, la resolución confirma íntegramente la sentencia que inicialmente impuso siete años de prisión e indemnización económica por los delitos de agresión sexual, coacciones, injurias, dolo y hurto.

De acuerdo con la información recogida por el medio, los hechos ocurrieron durante el verano de 2024. La relación de pareja terminó abruptamente cuando la víctima decidió finalizarla tras la aparición de un mensaje de otra mujer dirigido al acusado. Según detalló la fuente, el hombre regresó después a la vivienda de la denunciante, donde ella se encontraba acompañada de un amigo. Desde el exterior, el acusado realizó una serie de llamadas insistentes. Con el propósito de evitar un conflicto, el acompañante de la mujer optó por abandonar la vivienda a través de la ventana antes de que el acusado lograra entrar.

El medio informó que, una vez dentro, el acusado advirtió la reciente salida del visitante. A continuación, empezó un episodio marcado por insultos y amenazas a la víctima. El relato presentado en el proceso indica que el agresor llegó a presionar un tenedor contra el cuello de la mujer, lo que generó una situación de intimidación agravada. Durante este tiempo, las persianas permanecieron cerradas y la música sonaba a alto volumen, condiciones que, tal como reportó el medio, se mantuvieron mientras tenía lugar la agresión sexual denunciada.

La secuencia de hechos, según consignó el medio, concluyó con el acusado apropiándose del teléfono móvil y las llaves del domicilio de la víctima antes de abandonar la vivienda. Esto obligó a la mujer a escapar, saliendo por la ventana para buscar ayuda y formalizar la denuncia ante las autoridades. Posteriormente, durante el proceso judicial celebrado en la Audiencia Provincial de Soria, el tribunal consideró que el testimonio de la denunciante era coherente y libre de contradicciones. Esta valoración cobró especial relevancia, sobre todo en contraste con las declaraciones del acusado, quien durante la tramitación de la causa permaneció en prisión preventiva.

La sentencia inicial impuesta por la Audiencia Provincial incluía además del ingreso en prisión, la obligación de abonar a la víctima 16.195 euros en concepto de indemnización. Contra esta decisión, la defensa presentó un recurso que fue revisado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. El tribunal autonómico, tras examinar todos los argumentos planteados, rechazó el recurso y confirmó tanto la condena penal como las medidas accesorias, según publicó el medio.

El pronunciamiento judicial, de acuerdo con la información disponible, considera como elementos probatorios válidos tanto el testimonio de la víctima como los dictámenes técnicos del Instituto Nacional de Toxicología. El tribunal afirmó que no existieron irregularidades procesales en la valoración de las pruebas, respaldando de manera expresa las actuaciones llevadas a cabo en la primera instancia. El fallo incluye también la formalización de una orden de expulsión del territorio español y la prohibición de regreso por una década, medidas que se harán efectivas cuando el condenado haya completado dos tercios de la pena de prisión estipulada.

Añadido a la condena principal de siete años, el tribunal mantuvo las imputaciones de coacciones, injurias, dolo y hurto, todos delitos cometidos en el contexto de la misma noche en la que la relación entre la víctima y el acusado llegó a su fin. El medio explicó que la combinación de pruebas científicas y testimonios directos permitió construir la acusación que ahora ha quedado refrendada en todos sus aspectos por el máximo órgano judicial de Castilla y León en materia civil y penal.

La sentencia notificada recoge además la posibilidad de que la defensa recurra en casación ante el Tribunal Supremo, lo que abre la opción de una revisión adicional en la jurisdicción superior. Tal como detalló el medio, esta opción se mantiene vigente aunque no afecta la ejecución de la condena mientras no se resuelva el posible recurso.

La respuesta judicial reconocida en la resolución reafirma el valor otorgado a los informes técnicos y la declaración de la víctima como pruebas claves, descartando cualquier cuestionamiento de irregularidad o insuficiencia en la instrucción y el desarrollo del juicio oral. Según consignó el medio, la pena contempla tanto medidas privativas de libertad como económicas y migratorias, estableciendo un esquema integral de sanción a los delitos probados durante el procedimiento.

El caso deja constancia del itinerario seguido por la víctima desde el momento en que pudo abandonar su vivienda trepando por la ventana, hasta la denuncia formal y la apertura de la causa que concluyó con la condena hoy confirmada. Según publicó el medio, la ratificación de la sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sella el proceso al reforzar la solidez probatoria de los elementos presentados y la valoración realizada en el juicio inicial. La acusación, la respuesta judicial y las medidas impuestas marcan la línea de actuación seguida en este tipo de casos en la jurisdicción correspondiente a Castilla y León.