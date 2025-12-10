Espana agencias

La jueza de la dana cita como testigos a varios directivos de Transportes por la afección a trenes durante la ríada

Guardar

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha acordado, en una providencia de este miércoles, la citación como testigos del secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, Francisco Javier Sendra; del director gerente de FGV, Alfonso Novo; del jefe de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de FGV, José Pascual Rubio, y del jefe de la Unidad de Servicios al Público, Francisco José García Salas, tras el informe del sindicato FETAP-CGT, acusación poopular en la causa, sobre la situación en la red de Metrovalencia el día de las riadas.

Asimismo, ha pedido a Ferocarrils de la Generalitat Valenciana que identifique al vigilante de seguridad que resultó lesionado el 29 de octubre de 2024 a fin de recibirle declaración como perjudicado.

El informe del sindicato revelaba que a las 8 horas de ese día se advirtió al '112 Comunitat Valenciana' de la primera incidencia en FGV, en concreto, entre las estaciones de Alginet y Castelló y que durante esa mañana se comunicaron, además, cortes de circulación en varios tramos, fallos eléctricos y de comunicaciones y situaciones de riesgo.

La jueza, a través de la providencia, tiene por presentado ese escrito con los documentos acompañados y el análisis del sindicato que contempla una cronología sobre la actuación de la Generalitat durante la dana, las incidencias recogidas por FGV y el funcionamiento del Puesto de Mando de Metrovalencia a lo largo de toda la jornada.

El informe, elaborado tras revisar las actas de FGV y los registros de incidencias, contempla que a las 7.59 horas del 29 de octubre, el Puesto de Mando de Metrovalencia, a través del Coordinador de Seguridad, trasladó al '112' que, debido a las lluvias y los efectos sobre la infraestructura ferroviaria, no podían circular trenes entre las estaciones de Alginet y Castelló, por lo que quedaba interrumpida provisionalmente la circulación.

Desde FETAP subrayaban en su escrito que Alginet, al situarse en una cuenca, es un municipio con alto riesgo de inundación, y añaden que con estos incidentes se "demuestra" que "la argumentación de que no se tenía conocimiento de la situación no se sostiene". "A las 8 horas ya había incidencias tan importantes en una cuenca como para producirse un corte del ferrocarril", apostillan.

Otra de las incidencias recogidas en el informes es que a las 11.30 horas el Inspector del Puesto de Mando fue alertado por el Capataz de Vías y Obras de que entre L'Alcúdia y Montortal, a 200 metros de la vía, había un vehículo en el interior del barranco con dos personas subidas al techo solicitando auxilio.

Asimismo, recoge que a las 17.30 horas se tuvo que evacuar a 10 viajeros y al maquinista de una unidad por problemas en la catenaria y lluvias torrenciales; y a las 19.05 horas el maquinista de otro tren informó al Puesto de Mando de que el agua estaba llegando a la cabeza del carril en ambas vías en el entorno de la estación de Paiporta y, si bien pudo atravesar el tramo con normalidad, avisó que a posteriores circulaciones les resultaría imposible continuar la marcha de seguir subiendo el nivel del agua.

Sobre las 19.40 horas, tal y como se desgrana en el informe, el personal de seguridad privada que prestaba servicio en el acceso al complejo de València Sud observó como una gran masa de agua se dirigía a gran velocidad hacia las instalaciones de FGV. Tuvieron el tiempo justo para abandonar su puesto y acceder al andén de la estación para ganar altura y ponerse a cubierto.

Un centenar de personas usuarias que habían llegado en las últimas circulaciones tuvieron que permanecer en esta dependencia hasta su evacuación a la mañana siguiente. Trabajadores de Talleres, Instalaciones Fijas y demás servicios con dependencias en València Sud también fueron sorprendidos en sus puestos de trabajo y debieron refugiarse del agua que inundó todo el complejo. Sobre las 20 horas la inundación ya había arrasado todas las instalaciones de complejo de València Sud.

PETICIONES A EMERGENCIAS

Por otro lado, y ante un escrito del ex secretario autonómico de Emergencias el día de la dana, Emilio Argüeso, investigado en la causa, acuerda pedir al CCE que informe sobre si emitió avisos especiales por previsión de lluvias intensas los días 28 y 29 de octubre, dirigidos a ayuntamientos, policías locales, servicios de emergencia y ciudadanía, conforme a los protocolos de Patricova y del Plan Territorial, indicando para cada cada aviso fecha y hora de emisión, contenido íntegro del aviso, protocolos activados y nivel de alerta, destinatarios institucionales (ayuntamientos, policías locales, servicios de emergencia) o medios de difusión empleados (fax, correo electrónico, web, app, redes internas).

Sobre el contenido exacto de los avisos, en particular pedía informe de si incluían instrucciones preventivas de autoprotección y si dirigían a la población a consultar la 'Guía de consejos a la población en caso de inundaciones' y si en la misma se hacían advertencias expresas sobre la prohibición o desaconsejamiento de acceder a garajes, sótanos y espacios subterráneos en casos de alerta por lluvias intensas o inundaciones; las medidas preventivas a adoptar en viviendas, centros de trabajo y entornos subterráneos o las recomendaciones relativas a la circulación y a la evacuación de vehículos.

También para que aporte informe de si los avisos y la guía eran públicamente accesibles a través de la web oficial del 112CV y mediante la App GVA112; si hubo avisos específicos de emergencia relacionados con episodios hidrogeomorfológicos concretos (como alertas hidrológicas de cuencas o ramblas y activaciones de planes de presa), indicando su fecha, hora, destinatarios y contenido, y si en la guía oficial de autoprotección frente a inundaciones, de carácter oficial, se advertía de manera expresa y reiterada sobre la prohibición o desaconsejamiento de acceder a garajes, sótanos y espacios subterráneos durante episodios de lluvia intensa o alerta hidrológica, las medidas de autoprotección en viviendas y centros de trabajo y las normas de seguridad vial en situaciones de inundación.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Juzgan a un hombre acusado de violar a una mujer con discapacidad y embarazada, con quien mantenía una relación

El Ministerio Público pide una condena ejemplar de quince años de prisión y medidas de protección excepcionales, mientras expertos, familiares y allegados aportan pruebas cruciales para esclarecer la responsabilidad penal en este delicado proceso judicial

Infobae

El Gobierno condena la entrada de fuerzas israelíes a las instalaciones de la sede de la UNRWA en Jerusalén

España expresó alarma por la irrupción armada en oficinas de la UNRWA en Jerusalén Este, advirtiendo sobre riesgos para el suministro de ayuda y exigiendo a Israel respetar el trabajo humanitario y la seguridad de los organismos internacionales en la zona

Infobae

Unidas advierte del "bloqueo político" al que condena a Extremadura el "pulso" entre Feijóo y Abascal

La falta de consensos entre PP y Vox genera incertidumbre sobre el futuro de la juventud en Extremadura, advierten dirigentes de Unidas por Extremadura, quienes proponen medidas para empleo y vivienda y alertan sobre un posible adelanto electoral en abril

Unidas advierte del "bloqueo político"

Belarra lamenta el feminismo de "quita y pon" que el PSOE "guarda en un cajón cuando toca apartar a un compañero"

Ione Belarra acusó al PSOE de emplear posturas sobre igualdad solo cuando resulta conveniente, señalando que la lucha contra la violencia sexual y los derechos de las mujeres no debe supeditarse a intereses internos o coyunturas partidistas

Belarra lamenta el feminismo de

Moreno firma este martes el acuerdo "histórico" que mejorará las condiciones laborales de 80.000 empleados públicos

Más de 80.000 trabajadores verán mejoras en sus oportunidades profesionales y estabilidad laboral con la entrada en vigor de un marco retributivo actualizado, una inversión de 250 millones y nuevas evaluaciones de desempeño entre 2025 y 2030

Moreno firma este martes el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

José Tomé dimite como presidente

José Tomé dimite como presidente de la Diputación de Lugo y dejará sus cargos dentro del PSOE por denuncias de acoso

Leire Díez, la ‘fontanera’ del PSOE, detenida en una operación por contratos públicos bajo sospecha

Suspendida la comparecencia en el Senado de ‘la Paqui’, mujer de Santos Cerdán, por una baja médica

España firma un plan de cooperación de seguridad con Catar: el narcotráfico o el terrorismo son algunas de las claves

Un ex guardia civil que perdió la pierna tras un accidente de tráfico estando de servicio no consigue la incapacidad permanente absoluta

ECONOMÍA

¿Se puede cobrar la Lotería

¿Se puede cobrar la Lotería de Navidad sin el décimo? Lo que dice la Justicia y en qué casos es posible

Precio de la luz baja ligeramente, pero seguirá muy cara este 11 de diciembre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Precio del aceite de oliva en España este 10 de diciembre

Carlos Romera, experto en seguros: “Estas ocho cosas las cubre el seguro de hogar y no lo sabes”

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Manchester City

El día que el Real Madrid se levantó de la lona para protagonizar una remontada histórica, eliminar al City de Guardiola y sellar su billete a la final de Champions

Joan Balcells, el héroe olvidado de la primera Copa Davis de España: “En un torneo tan difícil, nadie tenía la seguridad ni la arrogancia de decir que íbamos a ganar”

Fernando Alonso prueba las nuevas mejoras de Aston Martin para 2026: asiento nuevo y simulador en Silverstone

Sinner y Alcaraz tienen un nuevo rival para la temporada 2026: “Hay que hacerles la vida difícil”