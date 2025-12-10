La jueza de la dana cita como testigos a varios directivos de Transportes por la afección a trenes durante la ríada

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha acordado, en una providencia de este miércoles, la citación como testigos del secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, Francisco Javier Sendra; del director gerente de FGV, Alfonso Novo; del jefe de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de FGV, José Pascual Rubio, y del jefe de la Unidad de Servicios al Público, Francisco José García Salas, tras el informe del sindicato FETAP-CGT, acusación poopular en la causa, sobre la situación en la red de Metrovalencia el día de las riadas.

Asimismo, ha pedido a Ferocarrils de la Generalitat Valenciana que identifique al vigilante de seguridad que resultó lesionado el 29 de octubre de 2024 a fin de recibirle declaración como perjudicado.

El informe del sindicato revelaba que a las 8 horas de ese día se advirtió al '112 Comunitat Valenciana' de la primera incidencia en FGV, en concreto, entre las estaciones de Alginet y Castelló y que durante esa mañana se comunicaron, además, cortes de circulación en varios tramos, fallos eléctricos y de comunicaciones y situaciones de riesgo.

La jueza, a través de la providencia, tiene por presentado ese escrito con los documentos acompañados y el análisis del sindicato que contempla una cronología sobre la actuación de la Generalitat durante la dana, las incidencias recogidas por FGV y el funcionamiento del Puesto de Mando de Metrovalencia a lo largo de toda la jornada.

El informe, elaborado tras revisar las actas de FGV y los registros de incidencias, contempla que a las 7.59 horas del 29 de octubre, el Puesto de Mando de Metrovalencia, a través del Coordinador de Seguridad, trasladó al '112' que, debido a las lluvias y los efectos sobre la infraestructura ferroviaria, no podían circular trenes entre las estaciones de Alginet y Castelló, por lo que quedaba interrumpida provisionalmente la circulación.

Desde FETAP subrayaban en su escrito que Alginet, al situarse en una cuenca, es un municipio con alto riesgo de inundación, y añaden que con estos incidentes se "demuestra" que "la argumentación de que no se tenía conocimiento de la situación no se sostiene". "A las 8 horas ya había incidencias tan importantes en una cuenca como para producirse un corte del ferrocarril", apostillan.

Otra de las incidencias recogidas en el informes es que a las 11.30 horas el Inspector del Puesto de Mando fue alertado por el Capataz de Vías y Obras de que entre L'Alcúdia y Montortal, a 200 metros de la vía, había un vehículo en el interior del barranco con dos personas subidas al techo solicitando auxilio.

Asimismo, recoge que a las 17.30 horas se tuvo que evacuar a 10 viajeros y al maquinista de una unidad por problemas en la catenaria y lluvias torrenciales; y a las 19.05 horas el maquinista de otro tren informó al Puesto de Mando de que el agua estaba llegando a la cabeza del carril en ambas vías en el entorno de la estación de Paiporta y, si bien pudo atravesar el tramo con normalidad, avisó que a posteriores circulaciones les resultaría imposible continuar la marcha de seguir subiendo el nivel del agua.

Sobre las 19.40 horas, tal y como se desgrana en el informe, el personal de seguridad privada que prestaba servicio en el acceso al complejo de València Sud observó como una gran masa de agua se dirigía a gran velocidad hacia las instalaciones de FGV. Tuvieron el tiempo justo para abandonar su puesto y acceder al andén de la estación para ganar altura y ponerse a cubierto.

Un centenar de personas usuarias que habían llegado en las últimas circulaciones tuvieron que permanecer en esta dependencia hasta su evacuación a la mañana siguiente. Trabajadores de Talleres, Instalaciones Fijas y demás servicios con dependencias en València Sud también fueron sorprendidos en sus puestos de trabajo y debieron refugiarse del agua que inundó todo el complejo. Sobre las 20 horas la inundación ya había arrasado todas las instalaciones de complejo de València Sud.

PETICIONES A EMERGENCIAS

Por otro lado, y ante un escrito del ex secretario autonómico de Emergencias el día de la dana, Emilio Argüeso, investigado en la causa, acuerda pedir al CCE que informe sobre si emitió avisos especiales por previsión de lluvias intensas los días 28 y 29 de octubre, dirigidos a ayuntamientos, policías locales, servicios de emergencia y ciudadanía, conforme a los protocolos de Patricova y del Plan Territorial, indicando para cada cada aviso fecha y hora de emisión, contenido íntegro del aviso, protocolos activados y nivel de alerta, destinatarios institucionales (ayuntamientos, policías locales, servicios de emergencia) o medios de difusión empleados (fax, correo electrónico, web, app, redes internas).

Sobre el contenido exacto de los avisos, en particular pedía informe de si incluían instrucciones preventivas de autoprotección y si dirigían a la población a consultar la 'Guía de consejos a la población en caso de inundaciones' y si en la misma se hacían advertencias expresas sobre la prohibición o desaconsejamiento de acceder a garajes, sótanos y espacios subterráneos en casos de alerta por lluvias intensas o inundaciones; las medidas preventivas a adoptar en viviendas, centros de trabajo y entornos subterráneos o las recomendaciones relativas a la circulación y a la evacuación de vehículos.

También para que aporte informe de si los avisos y la guía eran públicamente accesibles a través de la web oficial del 112CV y mediante la App GVA112; si hubo avisos específicos de emergencia relacionados con episodios hidrogeomorfológicos concretos (como alertas hidrológicas de cuencas o ramblas y activaciones de planes de presa), indicando su fecha, hora, destinatarios y contenido, y si en la guía oficial de autoprotección frente a inundaciones, de carácter oficial, se advertía de manera expresa y reiterada sobre la prohibición o desaconsejamiento de acceder a garajes, sótanos y espacios subterráneos durante episodios de lluvia intensa o alerta hidrológica, las medidas de autoprotección en viviendas y centros de trabajo y las normas de seguridad vial en situaciones de inundación.