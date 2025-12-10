Francia-Alemania y Países Bajos-Noruega, semifinales del Mundial femenino de balonmano

Redacción Deportes, 10 dic (EFE).- Las selecciones de Francia, defensora del título, y Noruega, cuatro veces campeones, se enfrentarán respectivamente a las dos anfitrionas, Alemania y Países Bajos, el viernes en las semifinales del Mundial femenino de balonmano.

Este miércoles se jugaron en Róterdam los dos últimos duelos de cuairtos de final, en los que Países Bajos alcanzó sus primeras semifinales desde 2019 y las cuartas de su historia, cuando logró en una final frente a España su primera y única corona, al imponerse a Hungría por 28-23.

Más tarde, la actual campeona, Francia, venció por 26-31 a Dinamarca, ganadora del torneo en 1997, para seguir en busca de su tercera corona. Séptimas semifinales continentales de las 'bleues'.

El martes, en la ciudad germana Dortmund, lograron el pase Alemania, que superó a Brasil por 30-23, y Noruega, cuatro veces campeona y que dio cuenta de Montenegro con un rotundo 32-23. EFE