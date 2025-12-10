Espana agencias

El fotógrafo de Europa Press Fernando Sánchez, premiado por una foto del presidente mirando a Cerdán por la espalda

Guardar

El fotógrafo de Europa Press Fernando Sánchez ha sido galardonado con el Áccesit de Imagen del Parlamento, premio concedido por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), gracias a la imagen 'El no saludo', en la que se ve al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mirando por la espalda al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

La fotografía fue tomada el pasado 11 de junio en el hemiciclo justo después de que Cerdán pasara junto al escaño del jefe del Ejecutivo camino del asiento que él todavía ocupaba en el Salón de Plenos.

Aquel día Cerdán negó haber participado en ninguna adjudicación ilegal y aseguró no tener ningún miedo ni nada de qué defenderse, pero al día siguiente dimitió como secretario de Organización del PSOE y dejó su escaño tras salir a la luz el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que le vinculaba con la trama de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obras públicas.

PREMIOS DE RELATO

Por su parte, el fotógrafo Pedro Ruiz, que ahora trabaja para la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, se ha hecho con el Premio Imagen en el Parlamento gracias a su fotografía 'Los pilares de la democracia'. La instantánea muestra a un ujier portando un ejemplar de grandes dimensiones de la Constitución en el hemiciclo del Senado, después de tomar juramento a un nuevo miembro de la Cámara.

La APP también reconoce anualmente a los mejores relatos relacionados con las Cortes. En esta ocasión, el ganador del Premio de Relato Parlamentario es Segundo Sanz, periodista de OKDiario, por su relato 'Lucía, Galdós y el braille', mientras que al Accesit ha recaído en Ángel Luis Gigorro, funcionario del cuerpo de ujieres del Senado, por su relato 'Pan y cebolla'.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Juzgan a un hombre acusado de violar a una mujer con discapacidad y embarazada, con quien mantenía una relación

Expertos médicos y psicólogos presentan pruebas clave en el juicio, mientras la fiscalía solicita una condena ejemplar y medidas de protección reforzadas para la víctima por su especial vulnerabilidad, según información recabada de fuentes judiciales y testimonios directos

Infobae

El Gobierno condena la entrada de fuerzas israelíes a las instalaciones de la sede de la UNRWA en Jerusalén

España exige a Israel garantizar entornos seguros que permitan la labor de la UNRWA y otras entidades internacionales, advierte que la presencia militar incrementa riesgos para el personal y obstaculiza la entrega de ayuda esencial a la población vulnerable

Infobae

Unidas advierte del "bloqueo político" al que condena a Extremadura el "pulso" entre Feijóo y Abascal

Alertan sobre la creciente falta de acuerdos en la comunidad, advierten que la rivalidad entre formaciones nacionales impide avanzar en políticas clave para juventud y vivienda y amenaza con prolongar la inestabilidad y el desencanto social en la región

Unidas advierte del "bloqueo político"

Belarra lamenta el feminismo de "quita y pon" que el PSOE "guarda en un cajón cuando toca apartar a un compañero"

La secretaria general de Podemos exige desvincular la lucha por la igualdad de intereses coyunturales, alerta sobre la falta de apoyo en casos de acoso y reclama un compromiso institucional real en defensa de los derechos de las mujeres

Belarra lamenta el feminismo de

Moreno firma este martes el acuerdo "histórico" que mejorará las condiciones laborales de 80.000 empleados públicos

El nuevo modelo laboral del Ejecutivo andaluz introduce reconocimiento individual del desempeño, actualización retributiva y medidas para reducir la temporalidad, con un plan de inversiones y digitalización que apuntan a modernizar la administración y mejorar la estabilidad de las plantillas

Moreno firma este martes el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

José Tomé anuncia su dimisión

José Tomé anuncia su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo y de sus cargos dentro del PSOE por denuncias de acoso sexual

Leire Díez, la ‘fontanera’ del PSOE, detenida en una operación por contratos públicos bajo sospecha

Suspendida la comparecencia en el Senado de ‘la Paqui’, mujer de Santos Cerdán, por una baja médica

España firma un plan de cooperación de seguridad con Catar: el narcotráfico o el terrorismo son algunas de las claves

Un ex guardia civil que perdió la pierna tras un accidente de tráfico estando de servicio no consigue la incapacidad permanente absoluta

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Si

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Si revisas esto antes de firmar un contrato te ahorrarás muchos dolores de cabeza”

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

¿Se puede cobrar la Lotería de Navidad sin el décimo? Lo que dice la Justicia y en qué casos es posible

Precio de la luz baja ligeramente, pero seguirá muy cara este 11 de diciembre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

DEPORTES

Sabalenka, número uno del ranking

Sabalenka, número uno del ranking WTA, se pronuncia sobre las tenistas trans: “Es injusto para una mujer enfrentarse a un hombre biológico”

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Manchester City

El día que el Real Madrid se levantó de la lona para protagonizar una remontada histórica, eliminar al City de Guardiola y sellar su billete a la final de Champions

Joan Balcells, el héroe olvidado de la primera Copa Davis de España: “En un torneo tan difícil, nadie tenía la seguridad ni la arrogancia de decir que íbamos a ganar”

Fernando Alonso prueba las nuevas mejoras de Aston Martin para 2026: asiento nuevo y simulador en Silverstone