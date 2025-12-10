Dos testigos aseguran que Laiglesia vivía en el edificio en el que asesinaron a Helena Jubany

Dos de los cuatro testigos citados este miércoles por la titular del Juzgado de Primera Instancia 2 de Sabadell (Barcelona), que instruye el asesinato de Helena Jubany en diciembre de 2001, han afirmado que Santiago Laiglesia, uno de los investigados, vivía en el edificio en el que se cometió el crimen junto a la que entonces era su pareja, Montserrat Careta.

Fuentes judiciales han explicado a Europa Press que uno de estos testigos, un pariente de la propietaria del piso en el que residía Montserrat Careta y que se ocupaba del mantenimiento de la vivienda, ha recordado que ella lo llamó en una fecha anterior al crimen para pedirle que incluyera a Laiglesia en su contrato de alquiler, aunque finalmente el cambio no se efectuó para ahorrarse el papeleo.

También recuerda que en el buzón del bloque de la calle Calvet d'Estrella de Sabadell en el que vivía Montserrat Careta --que se suicidó cuando estaba en prisión provisional por estos hechos-- figuraba el nombre de Santiago Laiglesia.

En la misma línea, una de las hermanas de Careta, que ha explicado que ella frecuentaba el piso de Montserrat, con la que tenía una estrecha relación, y que incluso se quedaba allí a dormir de vez en cuando, ha corroborado que el nombre de Santiago Laiglesia aparecía en el buzón.

También ha contado que en marzo de 2001 --meses antes del crimen-- Montserrat Careta y Santiago Laiglesia se reconciliaron durante un viaje después de una época distanciados y que Montserrat le explicó que una de las condiciones que Laiglesia le había puesto para retomar la relación era que ella dejase de ir tanto al piso, porque "como vivía allí quería tener más intimidad", y que ella le devolvió el juego de llaves.

El tercer testigo que ha declarado este miércoles fue organizador de una campaña contra la construcción del campo de golf de Torrebonica, en Sabadell, que ha negado que Laiglesia y Careta acudieran a la concentración que hubo el domingo, el mismo día en el que se cometió el crimen de Helena Jubany.

Las mismas fuentes han explicado que este testigo, que declaró ante notario para que se reabriera la causa, ha explicado que fue al ver el capítulo de programa televisivo 'Crims' cuando recordó la concentración, a la que acudieron unas 15 personas, entre ellas algunos miembros de la Unió Excursionista de Sabadell (UES), pero que estaba seguro de que ni Careta ni Laiglesia habían estado, por lo que se puso en contacto con el resto de manifestantes, que tampoco recordaban haberlos visto.

El cuarto testigo citado este miércoles era vecino del bloque de Calvet d'Estrella, que ha fallecido, pero en su día apuntaló la teoría de que Laiglesia vivía en el edificio, según las fuentes consultadas.

Se trata de la tercera vez que estos testigos prestan declaración, después de que lo hicieran ante notario --en el caso del organizador de la protesta-- o ante la Policía Nacional y, posteriormente, en los Juzgados de Sabadell.

Sin embargo, la Fiscalía había solicitado a la instructora que se le tomase declaración de nuevo ante la posibilidad de que sus declaraciones pudiesen considerarse "ineficaces", pues se realizaron en un período comprendido entre la reapertura del caso en julio de 2020 y el archivo ordenado por la Audiencia de Barcelona en marzo de 2021.

PRUEBA CALIGRÁFICA

Está previsto que este viernes se realice en el Juzgado de Sabadell una prueba caligráfica a Laiglesia, a petición de la Fiscalía, para determinar si escribió parte de los mensajes anónimos que Helena Jubany recibió en los meses previos a su muerte y cuya autoría la Policía Nacional atribuye, en parte, a Xavi Jiménez, también investigado en esta causa.

Por su parte, la defensa de Laiglesia ha presentado un recurso de apelación contra el auto de ingreso en prisión dictado por la instructora, un escrito al que ha tenido acceso Europa Press en el que argumenta que los indicios de participación de este investigado ya fueron valorados anteriormente "con la suerte de su archivo provisional en más de una ocasión".

Sobre la presencia de ADN compatible con el de Laiglesia en el jersey que Jubany llevaba el día en el que fue asesinada, la defensa sostiene que en el marco de la "investigación inquisitiva realizada" se han analizado estos vestigios en repetidas ocasiones, habiendo obtenido resultados muy dispares, textualmente.

Sobre el último informe efectuado por la Policía Nacional, afirma que "el mismo no permite una identificación personal" y que excede de la fiabilidad necesaria que exije un dato que pretende ser incriminatorio en un proceso penal en el que cualquier duda nunca puede ser interpretada contra el reo.

Añade que en el resto de vestigios analizados "no se ha obtenido ninguna coincidencia con el ADN" de Laiglesia, ni en el cuerpo de la fallecida ni en otras prendas de ropa, por lo que difícilmente se puede alegar que fue él quien la desnudó o la transportó hasta la azotea desde la que fue arrojada.

Asimismo, subraya que Jubany y Laiglesia coincidían en la UES, donde realizaban actividades juntos, y que el ADN fue hallado en la parte inferior de la espalda del jersey, "una zona muy común de contacto entre amigos o conocidos".

Por todo ello, la defensa anuncia que, encontrándose en un momento cercano a la celebración del juicio, "va a realizar un informe en relación a las conclusiones alcanzadas en el último informe de ADN, cuyo contenido se pueden tildar de todo menos concluyente".

RIESGO DE FUGA

La defensa se opone a la doble motivación esgrimida por la jueza para dictar esta medida cautelar: el riesgo de fuga y la posibilidad de "influir en personas presuntamente vinculadas al crimen investigado", en referencia al entorno de la UES.

El letrado señala que Laiglesia --que se acogió a su derecho a no declarar en su última comparecencia ante la jueza-- ha "comparecido y colaborado en todo momento", por lo que no puede alegarse que exista un riesgo de fuga.

Para ello, ha aportado diversos documentos con los que acreditar que tiene "arraigo" en Catalunya, entre ellos uno que constata que es funcionario de la Conselleria de Educación de la Generalitat, el certificado de empadronamiento y la escritura de la vivienda en la que reside junto a su familia.

Sobre la posibilidad de destrucción de pruebas, alega que "su grupo de amistad es totalmente diferente, habiendo ya declarado en su momento todas las personas que fueron cercanas al investigado", por lo que pide su inmediata puesta en libertad.