Vox se desvincula de Revuelta, acusada de desviar fondos recaudados para la dana: "No forma parte de Vox"

La denuncia presentada ante la Fiscalía por Arturo Villarroya, exdirigente de la organización juvenil Revuelta, incluyó el señalamiento sobre posibles cobros de cuotas de afiliación sin derechos asociados, un aspecto que se sumó a las presuntas irregularidades en el uso de fondos obtenidos respecto a la dana, según reportó el medio citado. A raíz de estos hechos, se incrementaron los cuestionamientos públicos y se demandaron explicaciones a múltiples líderes políticos, especialmente aquellos con vinculación ideológica o histórica con el colectivo estudiado.

Según detalló el medio informativo, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, rechazó cualquier relación orgánica o institucional entre su partido y Revuelta, que ha sido objeto de una investigación tras la denuncia por posible estafa y desvío de fondos destinados en principio a afectados por la depresión aislada en niveles altos (dana). Rodríguez de Millán recalcó que "No forma parte de Vox" cuando se refirió a dicha organización en una comparecencia ante los medios de comunicación, eludiendo emitir valoraciones acerca del contenido y las motivaciones de la denuncia. Subrayó que no realizaría declaraciones sobre las "vicisitudes internas" de un grupo que considera externo a su formación, tal como publicó el medio.

El colectivo Revuelta ha ganado notoriedad por su afinidad ideológica con Vox y por encabezar, entre otras, las manifestaciones contra la ley de amnistía frente a la sede nacional del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), situada en la calle Ferraz de Madrid. Esta proximidad ha convertido al caso en un tema de especial interés mediático, aumentándose el seguimiento sobre las interacciones y límites entre ambas estructuras sociales y políticas, informaron medios especializados.

De acuerdo con la versión recogida por el medio, la formación juvenil Revuelta defendió públicamente su funcionamiento, negando la existencia de irregularidades y garantizando su disposición para "probar todo lo que tenga que probar" durante el proceso abierto. Los portavoces del colectivo se comprometieron a cooperar con las autoridades y subrayaron la transparencia que, según su versión, caracteriza la gestión de los fondos y de los procedimientos internos.

La Fiscalía inició finalmente una investigación para esclarecer si los fondos recaudados con el objetivo de atender las necesidades de los damnificados por la dana fueron administrados según lo comunicado por los responsables de Revuelta, o si existió un uso distorsionado susceptible de responsabilidad penal. El proceso judicial centra parte de la atención pública y política, dadas las implicaciones sobre la credibilidad de determinados activistas y la responsabilidad de organizaciones que intervienen en causas sociales de especial sensibilidad, según reportó el medio.

Durante la rueda de prensa, Rodríguez de Millán reiteró que Revuelta "no forma parte de Vox" y desplazó la carga de la respuesta a quienes participan activamente en esa organización, alegando que "las personas que están allí" son quienes deben actuar en consecuencia y aclarar los hechos investigados. Pese a las preguntas de los periodistas sobre la posible influencia o relación más allá de lo formal, se mantuvo firme en no valorar ni comentar las acusaciones públicas ni el curso que está tomando la investigación de la Fiscalía, resaltó el medio en su cobertura.

El asunto adquirió mayor visibilidad debido a la exposición mediática previa de Revuelta como motor de protestas vinculadas a debates parlamentarios recientes y a las tensiones generadas por cambios legislativos. La denuncia de Villarroya, difundida originalmente por diversos medios y analizada también con estos matices adicionales por el medio citado, reclamó la revisión de prácticas internas tanto sobre gestión de fondos recaudados como sobre el funcionamiento del cobro de cuotas, extendiéndose el foco más allá de la cuestión principal del presunto desvío relativo a la dana.

Finalmente, de acuerdo con lo publicado, la postura de Vox ha consistido en cerrar filas manteniendo su desvinculación total con la organización juvenil, evitando comentarios sobre las acusaciones y limitando su participación al ámbito estrictamente institucional del partido. La evolución del caso continúa generando expectativa y seguimiento en la opinión pública, a la par que los principales actores buscan establecer distancia o defender su gestión frente a los procedimientos en curso.