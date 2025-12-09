Una comisión ministerial y el refuerzo del despliegue diplomático, propuestas de la Estrategia Asia-Pacífico

La proyección europea en Asia-Pacífico ha adquirido relevancia para España, según indicaron declaraciones ministeriales transmitidas por Europa Press, donde se remarca la necesidad de consolidar una presencia institucional más robusta en la región y de fomentar alianzas estratégicas. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha presentado una hoja de ruta que define la política exterior española en esta zona hasta 2029, estableciendo una estructura institucional que busca estrechar los lazos políticos, económicos y diplomáticos con los principales países del área. El documento expuesto ante el Consejo de Ministros posiciona a Asia-Pacífico como un eje central de la acción exterior española, priorizando proyectos de cooperación bilateral, el desarrollo de mecanismos de diálogo y la creación de marcos de relación estables para reforzar la integración de España en redes regionales relevantes, informó Europa Press.

La Estrategia para Asia-Pacífico fue impulsada por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. Según reportó Europa Press, esta estrategia responde a la creciente relevancia demográfica, impacto económico y grado de avance tecnológico de la región, considerados por el Ejecutivo como factores claves que motivan una mayor implicación de España. Entre los objetivos declarados, el Ministerio destaca tanto la promoción de la prosperidad compartida como la sostenibilidad económica, así como la contribución española a la estabilidad y la seguridad en el área Asia-Pacífico. De acuerdo con la información difundida por Europa Press, la estrategia contempla, además, el fortalecimiento de la influencia de España en foros internacionales y una participación activa en las tendencias económicas, científicas y tecnológicas del entorno regional.

Entre las diversas propuestas, el Gobierno prevé la conformación de una comisión ministerial de asuntos asiáticos y la ampliación del despliegue diplomático español, dos de los ejes principales del plan. Según detalló Europa Press, la estructura diplomática actual de España en Asia-Pacífico se compone de quince embajadas, tres antenas diplomáticas y nueve consulados generales, aunque el documento ministerial no especificó las vías concretas para reforzar este despliegue en los próximos años. El texto estratégico también apunta a la creación de un mecanismo de diálogo estratégico con China a nivel ministerial, la celebración del Año Dual España-India en 2026 y la negociación de un Tratado de Amistad y Cooperación con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), informó Europa Press.

Las acciones encaminadas a consolidar la relación con Asia-Pacífico se encuentran apoyadas en antecedentes recientes. Europa Press recordó la visita de Estado del presidente chino a España en 2018, mientras que los Reyes de España contemplan una visita oficial a China en 2025. El presidente del Gobierno ha realizado viajes a Corea del Sur y Vietnam, lo que representa una novedad en la política exterior reciente, y luego de diecisiete años, un jefe del Ejecutivo español regresó a la India de manera oficial. El ministerio también enumeró desplazamientos de ministros a países como China, Corea del Sur, Filipinas, India, Japón y Pakistán, que han servido para cerrar acuerdos de cooperación y fortalecer la interlocución política sectorial.

En línea con lo publicado por Europa Press, la estrategia prevé el avance en ciencias, innovación, cultura y diplomacia pública, con el objetivo de acercar sociedades y facilitar nuevas oportunidades compartidas. El diseño de iniciativas bilaterales y la institucionalización de marcos de relación permanentes con gobiernos y organismos locales constituyen elementos esenciales del plan. Además, la estrategia propicia la participación de España en proyectos multilaterales e impulsa relaciones multilaterales que articulen los intereses nacionales en sectores clave del área, señaló Europa Press.

La planificación estratégica establece que aumentar la participación de España en Asia-Pacífico contribuirá tanto a la internacionalización de las empresas nacionales como al crecimiento de la economía española. Para el Ejecutivo, estos pasos permitirán responder de manera activa al dinamismo que caracteriza a la región, fortaleciendo la presencia española en cadenas de valor y promoviendo acciones conjuntas en áreas prioritarias. Según las declaraciones recogidas por Europa Press, la estrategia también pretende ser la base para una cooperación sostenida en el futuro inmediato, consolidando un patrón de interacción que facilite la expansión progresiva de la presencia española en el escenario global.

En el documento ministerial, reprodujo Europa Press, se destaca la prioridad de reforzar la estructura institucional y diplomática para mantener una posición relevante en el entorno Asia-Pacífico. Aunque no se detallaron las fórmulas para acelerar este refuerzo, la intención declarada es dotar a España de una capacidad de actuación más ágil y adaptada a los desafíos de la región. La estrategia abarca la formación de alianzas estratégicas, el desarrollo de proyectos conjuntos y la ampliación de la presencia institucional española, todo con la finalidad de favorecer la cooperación y la influencia internacional de España en el mediano y largo plazo.

Europa Press informó que el texto estratégico reconoce el papel de Asia-Pacífico como centro de la economía y la política globales, y alinea la actuación exterior española con las tendencias internacionales del entorno. El marco presentado en el Consejo de Ministros fija directrices para la inversión y la cooperación con socios asiáticos, aspirando a la creación de redes que permitan a España tener una voz relevante en los escenarios multilaterales. Las líneas de acción incluyen la consolidación de la colaboración multisectorial y la articulación de respuestas conjuntas a retos globales presentes en la región.

El gobierno considera que la puesta en marcha de esta hoja de ruta y las actividades realizadas hasta el momento configuran un fundamento sólido para incrementar la cooperación y la integración de España en el Asia-Pacífico. De acuerdo con los análisis ministeriales recogidos por Europa Press, la estrategia busca asegurar que la política exterior española responda a las exigencias del nuevo contexto internacional, promoviendo una región estable y cohesionada, y reforzando el perfil internacional de España en el ámbito global.