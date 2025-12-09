Uber ofrece pagar hasta 1.500 euros para el seguro a taxistas que se sumen a la plataforma

Barcelona, 9 dic (EFECOM).- La plataforma de movilidad urbana Uber ofrece pagar hasta 1.500 euros para cubrir parte del coste del seguro a aquellos nuevos titulares de una licencia de taxi en Barcelona que se incorporen a ella hasta el 31 de marzo de 2026.

Uber ha dado a conocer esta campaña el mismo día que la asociación Élite Taxi, la mayoritaria del sector del taxi, ha convocado un paro en contra de los VTC, los vehículos de transporte con conductor, y de plataformas como la propia Uber.

En un comunicado, Uber estima que dando estos 1.500 euros cubriría en torno a la mitad del coste de seguro del coche que soportan los taxistas, que calcula en torno a unos 3.000 euros al año.

Para acceder a esta ayuda, el taxista "deberá ser titular de la licencia y completar al menos 250 viajes en los primeros 60 días desde su incorporación a la aplicación", asegura Uber.

La plataforma precisa que ya cuenta con más de 2.000 taxistas que trabajan para ella, y que de estos ha habido unas 650 incorporaciones en los últimos diez meses.

Uber sostiene que su plataforma permite doblar ingresos a los taxistas, al traerles un flujo constante de clientela, y recuerda que ya paga unos 300 euros mensuales a aquellos taxis que incorporen publicidad de la plataforma en sus vehículos, y que más de 50 taxistas empezarán a lucir la publicidad de Uber en las próximas semanas.

Esta plataforma denunció hace unos días ante la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) que Élite Taxi prohibía que los taxistas asociados a dicho sindicato pudieran prestar servicios en plataformas como Uber, lo que consideró un intento de boicot.

Uber aseguró que el trato despectivo por parte de Élite Taxi con motivo del paro de hoy buscaba intimidar a los taxistas del Área Metropolitana de Barcelona y que iba en contra de la libre competencia en el sector del taxi. EFECOM