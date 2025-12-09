Espana agencias

Uber ofrece pagar hasta 1.500 euros para el seguro a taxistas que se sumen a la plataforma

Guardar

Barcelona, 9 dic (EFECOM).- La plataforma de movilidad urbana Uber ofrece pagar hasta 1.500 euros para cubrir parte del coste del seguro a aquellos nuevos titulares de una licencia de taxi en Barcelona que se incorporen a ella hasta el 31 de marzo de 2026.

Uber ha dado a conocer esta campaña el mismo día que la asociación Élite Taxi, la mayoritaria del sector del taxi, ha convocado un paro en contra de los VTC, los vehículos de transporte con conductor, y de plataformas como la propia Uber.

En un comunicado, Uber estima que dando estos 1.500 euros cubriría en torno a la mitad del coste de seguro del coche que soportan los taxistas, que calcula en torno a unos 3.000 euros al año.

Para acceder a esta ayuda, el taxista "deberá ser titular de la licencia y completar al menos 250 viajes en los primeros 60 días desde su incorporación a la aplicación", asegura Uber.

La plataforma precisa que ya cuenta con más de 2.000 taxistas que trabajan para ella, y que de estos ha habido unas 650 incorporaciones en los últimos diez meses.

Uber sostiene que su plataforma permite doblar ingresos a los taxistas, al traerles un flujo constante de clientela, y recuerda que ya paga unos 300 euros mensuales a aquellos taxis que incorporen publicidad de la plataforma en sus vehículos, y que más de 50 taxistas empezarán a lucir la publicidad de Uber en las próximas semanas.

Esta plataforma denunció hace unos días ante la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) que Élite Taxi prohibía que los taxistas asociados a dicho sindicato pudieran prestar servicios en plataformas como Uber, lo que consideró un intento de boicot.

Uber aseguró que el trato despectivo por parte de Élite Taxi con motivo del paro de hoy buscaba intimidar a los taxistas del Área Metropolitana de Barcelona y que iba en contra de la libre competencia en el sector del taxi. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Cargos del PSOE urgen a resolver el caso Salazar por el desgaste que genera incluso entre "sanchistas"

La presión interna crece por la gestión de denuncias, mientras dirigentes piden transparencia total y acciones inmediatas tras la difusión de una imagen polémica que aumentó tensiones y malestar entre distintas corrientes, incluso las más cercanas a Pedro Sánchez

Cargos del PSOE urgen a

Los inspectores de Hacienda critican que Verifactu se retrase por motivos "políticos"

Infobae

Aznar tilda de "error muy grande" que Estados Unidos realizara acciones que concluyeran con la "disolución" de la UE

Aznar tilda de "error muy

El sector del cerdo blanco pide una investigación "con rigor" sobre el brote de peste

Infobae

Tezanos no descarta que el CIS pregunte sobre monarquía, pero cree que la ciudadanía no lo diagnostica como un problema

Tezanos no descarta que el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La oposición denuncia los 82

La oposición denuncia los 82 millones que el Gobierno de Ayuso se ha gastado en el metro del Bernabéu, un “parque temático” del Real Madrid: “Dinero público para un negocio privado”

La Audiencia de Madrid aclara cómo obtener la nacionalidad española por origen sefardí: las pruebas y certificados necesarios

Un informe de los trabajadores de trenes de Valencia destapa que las primeras incidencias por inundaciones el día de la DANA fueron a las ocho de la mañana

Estos son los coches menos fiables o las averías más comunes, según un informe de la OCU

Cuántos kilómetros debe tener un coche de segunda mano para que merezca la pena comprarlo

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

El economista Marc Vidal explica “los casos en los que es más recomendable continuar con prestaciones que aceptar un trabajo”

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 9 diciembre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Mariona Falomi, española en Estados Unidos, revela cuánto cobra como niñera: “No pago agua, luz, gas, coche y comida”

DEPORTES

Arabia Saudí, rival de España

Arabia Saudí, rival de España que llega al Mundial 2026 montada en el dólar: del motín de los jugadores a primas millonarias por clasificarse para el torneo

Adrian Newey, sobre el futuro de Aston Martin: “Al trabajar más estrechamente con Honda, tenemos una oportunidad”

Ganó la Champions con el Liverpool y ahora está al borde de la ruina tras perder 6,8 millones en una batalla legal contra su hermano: la historia de Steve Finnan

La leyenda de la NBA Shaquille O’Neal revela cómo se fundió su primer cheque: “Me gasté un millón de dólares en unos 45 minutos”

Charles Leclerc tras el GP de Abu Dhabi donde Norris se proclamó campeón mundial de Fórmula 1: “La decepción tras un año como este me está afectando”