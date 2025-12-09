Espana agencias

Sánchez vuelve a respaldar a García Ortiz por "defender la verdad": "Quien tiene que pedir perdón es Ayuso"

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a apoyar al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el día en que se ha hecho público el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo que le condena por revelación de secretos, señalando que ha defendido "la verdad". A continuación ha señalado que quien tiene que pedir perdón es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"¿Y hoy dan lecciones de qué, de una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado?", ha lanzado el jefe del Ejecutivo en un acto de la UGT por el centenario de la muerte del fundador del sindicato y del PSOE, Pablo Iglesias Posse.

"Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidades a la señora Ayuso es el señor (Alberto Núñez) Feijóo", ha seguido, en referencia al líder nacional del PP.

Sánchez ha reiterado su defensa del fiscal horas después de que se hiciese público el contenido de la sentencia del TS contra García Ortiz, que le condena por el envío de la cadena de correos electrónicos entre el abogado de Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso y la Fiscalía, en la que el primero ofrecía un acuerdo ante un presunto delito fiscal de su cliente y también por la posterior nota de prensa, asumida en primera persona por entonces fiscal general.

Sánchez ha seguido cargando contra Ayuso a la que ha acusado de hacer negocio con la privatización de la sanidad pública, "un derecho fundamental de los ciudadanos" y considera que Feijóo "se pliega a la jefa" en lugar de pedirle responsabilidades.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El TSJM confirma 17 años de cárcel para un hombre que asesinó a un vecino de su hija tras una discusión por ruido

La justicia de Madrid establecerá medidas de restricción y control sobre el autor del homicidio, quien deberá cumplir alejamiento y vigilancia adicionales tras su condena, buscando proteger a familiares y allegados ante el riesgo de nuevos incidentes

El TSJM confirma 17 años

Prohens asistirá este lunes a la celebración de la Inmaculada Concepción en el Acuartelamiento Jaime II de Palma

Familiares de militares fallecidos recibieron homenajes y condecoraciones en una solemne ceremonia religiosa y civil, donde autoridades civiles y militares remarcaron la importancia de preservar la memoria colectiva y fortalecer la integración entre sociedad y Fuerzas Armadas en Baleares

Prohens asistirá este lunes a

Sánchez cesa a Antonio Hernández, quien fuera mano derecha de Salazar en Moncloa

La salida de Antonio Hernández, tras una investigación interna por presuntas irregularidades y con intervención de órganos jurídicos, impulsa un rediseño estructural y ético en la administración para aumentar el control, la transparencia y la rendición de cuentas institucional

Sánchez cesa a Antonio Hernández,

El PP citará a Paco Salazar en el Senado y denuncia que Sánchez es el presidente "más dañino" para las mujeres

La oposición exige respuestas en la Cámara Alta tras graves acusaciones que involucran a un exasesor de Moncloa, mientras se cuestiona la conducta del Ejecutivo y su respuesta ante presuntos casos de hostigamiento contra trabajadoras del entorno estatal

El PP citará a Paco

Guardiola insiste en el machismo de Abascal: "No debe ver bien que haya mujeres que lideremos con firmeza"

María Guardiola subraya el riesgo de un retroceso en derechos sociales y representación femenina si cambia el equilibrio de poder tras las elecciones en Extremadura, advierte de amenazas a la equidad y apela a la defensa de las políticas rurales

Guardiola insiste en el machismo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez sale en defensa

Pedro Sánchez sale en defensa del ex fiscal general de Estado y reprocha al PP que den “lecciones”: “Quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso”

Ayuso valora la sentencia al fiscal general del Estado: “Esto haría caer a plomo a un gobierno en cualquier democracia liberal”

Las siete claves de las dos magistradas que niegan que García Ortiz filtrara el correo de González Amador: “No ha quedado probado”

El periodista de la SER que declaró en el juicio del fiscal general dice que no le pidieron el WhatsApp con García Ortiz porque “se les habría desmontado el relato”

La jueza de Catarroja vuelve a citar al jefe de gabinete de Mazón tras conocerse unos mensajes que intercambió con Pradas el día de la DANA

ECONOMÍA

Sorteo 4 de la Triplex

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Javier Avial, asesor financiero: “Uno de los errores más caros que pueden cometer las empresas es contratar a alguien con una categoría inferior a sus funciones reales”

La patronal propone al Gobierno subir el salario mínimo un 1,5%, por debajo del 7,5% que reclaman los sindicatos

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

España está cerca de saldar su deuda con los ‘hombres de negro’: ha devuelto el 75% del préstamo para rescatar a los bancos

DEPORTES

Fernando Alonso prueba las nuevas

Fernando Alonso prueba las nuevas mejoras de Aston Martin para 2026: asiento nuevo y simulador en Silverstone

Sinner y Alcaraz tienen un nuevo rival para la temporada 2026: “Hay que hacerles la vida difícil”

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético ya conocen a sus rivales para los dieciseisavos de la Copa del Rey: se medirán con Guadalajara, Talavera y Lugo

Arabia Saudí, rival de España que llega al Mundial 2026 montada en el dólar: del motín de los jugadores a primas millonarias por clasificarse para el torneo

Adrian Newey, sobre el futuro de Aston Martin: “Al trabajar más estrechamente con Honda, tenemos una oportunidad”