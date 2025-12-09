La novia del acusado del crimen de El Palmar afirma que el hijo de la víctima le contó que no le quería dar la herencia

Durante la segunda sesión del juicio por el homicidio en El Palmar, el testimonio de la pareja sentimental del principal sospechoso introdujo nuevas líneas de investigación al relatar disputas en torno al patrimonio de la familia y desacuerdos sobre la gestión del dinero. Según informó el medio presente en la sala, la mujer declaró que el hijo de la víctima manifestó que su madre no quería entregarle la herencia, aludiendo a que el dinero se utilizaba para celebraciones y justificando así la negativa materna. Esta versión sobre la división y el control del patrimonio ha acentuado los contrastes en las posturas presentadas por los implicados, elemento clave para los argumentos de las partes en el proceso judicial relacionado con la muerte de una mujer de 63 años en septiembre de 2023.

El medio que da cobertura al proceso detalló que uno de los temas centrales en las audiencias ha sido un préstamo de 300 euros, entregado por la hermana del principal acusado –entonces gerente de un establecimiento de comida rápida– el mismo día de los hechos. La transacción económica se ha incluido como evidencia para ilustrar la situación financiera apremiante entre las personas involucradas, condición que, según la Fiscalía, habría adquirido relevancia en el desarrollo de los acontecimientos previos al homicidio.

Durante su declaración ante la Audiencia Provincial de Murcia, la pareja del principal acusado explicó los motivos dados por el hijo de la víctima respecto a la negativa de su madre para entregar la herencia, señalando como causa los gastos en festejos. El medio presente en el juicio subrayó que esta interpretación divergía de forma notoria de la declaración del propio hijo ante el tribunal, quien sostuvo que nunca se le privó del acceso al patrimonio familiar, valorado en 8.000 euros, tras la muerte de su padre.

La Fiscalía, según consignó el medio citado, expuso que los constantes desencuentros sobre el manejo de los bienes contribuyeron de forma significativa a la tensión entre los imputados. La investigación se centra en aclarar cómo los intercambios financieros, préstamos recientes y la dinámica laboral y personal en el restaurante donde trabajaban ambos –ella en funciones de gerencia y él como empleado– pudieron influir en la escalada de los conflictos internos, desembocando en el crimen.

El tribunal ha recibido información detallada sobre la frecuencia de los mensajes intercambiados entre los acusados, así como sobre la red de confianza que los unía tanto en el plano profesional como en el familiar, según publicó el medio que sigue el proceso judicial. Estos datos han colocado las relaciones interpersonales en primer plano en la valoración del caso, ya que permiten comprender el contexto donde surgieron las disputas por el dinero y la herencia.

En su intervención, la pareja del principal acusado reiteró ante el jurado no poseer información sobre planes relacionados ni con la apropiación de fondos ni con la comisión del ataque a la víctima, declaración recogida por el medio en su cobertura del caso. Este testimonio profundizó las diferencias de versión respecto al acceso y uso del patrimonio familiar, ya que el hijo de la víctima insistió en haber conservado libertad para disponer de los fondos tras el fallecimiento materno.

Según informaron los periodistas presentes en la vista, la existencia de narrativas opuestas sobre la administración del legado ha centrado gran parte del debate en las audiencias, influyendo en la interpretación de los móviles y en la adjudicación de responsabilidades. La Fiscalía, basando su argumentación en la presencia de una confrontación patrimonial, ha solicitado una condena de 28 años de prisión para el principal acusado –quien admitió su participación en el delito– y tres años para el hijo de la víctima, en función de la supuesta implicación de este último.

A lo largo de las sesiones, el jurado popular ha examinado documentación que respalda los relatos de las partes y ha escuchado a personas cercanas a los implicados, lo que ha permitido reconstruir préstamos anteriores, discusiones acerca de la herencia e identificar la dinámica de confianza entre familiares y compañeros de trabajo, según las crónicas del medio presente en el tribunal. De acuerdo con esta cobertura, dichos testimonios han servido para delimitar el papel de los intereses económicos en la gestación del conflicto.

El juicio también está permitiendo analizar las circunstancias de la desaparición de la mujer de 63 años, enfrentando testimonios incompatibles respecto al control y disponibilidad de los 8.000 euros pertenecientes a la herencia familiar, conforme se ha debatido en la sala. El peso del patrimonio y la administración de los bienes ocupa, en los hechos y en el debate judicial, una posición determinante a la hora de interpretar la escalada de tensiones, en línea con lo que expuso el tribunal durante el proceso.

Las próximas jornadas del juicio mantendrán el foco en el análisis de la documentación y de los testimonios recogidos por las partes, otorgando continuidad al examen sobre cómo los préstamos, los desencuentros económicos y las disputas en el seno de la familia han condicionado la evolución del caso, de acuerdo con lo informado por el medio especializado que sigue las audiencias.