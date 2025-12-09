Espana agencias

La India alienta a nuevas aerolíneas a operar en su espacio aéreo tras la crisis de IndiGo

Nueva Delhi, 9 dic (EFECOM).- El ministro de Aviación Civil de la India, Ram Mohan Naidu, dijo este martes que el gobierno indio está alentando a nuevas aerolíneas a operar en su espacio aéreo para eliminar cualquier posibilidad de duopolio, ante las cancelaciones masivas de vuelos de la compañía IndiGo.

"Estamos alentando a más aerolíneas nuevas a comenzar a operar en la India, garantizando un acceso justo a la capacidad aeroportuaria y eliminando cualquier posibilidad de duopolio, controlando la conectividad y los precios en nuestros cielos", dijo Mohan Naidu en una intervención en la cámara baja del Parlamento de la India (Lok Sabha).

El ministro añadió que la entrada de más aerolíneas en la India supondrían "más opciones, más asequibilidad y más resiliencia para los pasajeros".

IndiGo controla más del 60 % del mercado aéreo y, con Air India como único competidor de peso, domina de facto la aviación india desde 2006.

La Dirección General de Aviación Civil ordenó horas antes a la aerolínea reducir inmediatamente un 5 % de su programación para contener el colapso operativo que paraliza el transporte aéreo desde hace más de una semana. Este martes, octavo día de disrupciones, se reportaron unas 400 cancelaciones en aeropuertos como Ahmedabad, Chennai y Bangalore.

"No podemos deshacer las cancelaciones, quiero asegurarles que todo nuestro equipo ha estado trabajando muy duro para ustedes, nuestros clientes", dijo este martes el director ejecutivo de IndiGo, el holandés Pieter Elbers, que aseguró que miles de pasajeros afectados ya han recibido sus reembolsos y continuarán haciéndolo en los próximos días.

La crisis se originó por una escasez de pilotos, consecuencia de la incapacidad de la empresa para adaptarse a una norma que impedía sustituir los descansos semanales por días de licencia. El Gobierno central se vio obligado a suspender temporalmente la medida el pasado viernes para contener el caos.

Tras desplomarse ayer en las bolsas de la India con caídas superiores al 8 %, InterGlobe Aviation Ltd, la matriz de IndiGo, registra este martes ganancias de más del 1,3 % en la Bolsa de Valores de Bombay y en la Bolsa Nacional de Valores de la India.

En total, la aerolínea ha cancelado más de mil vuelos en ocho días, provocando un fuerte repunte de tarifas en los servicios alternativos operados por otras compañías, que en algunos casos triplicaron los precios habituales, lo que llevó a Nueva Delhi a exigir que las firmas cumplan estrictamente con los límites tarifarios establecidos. EFECOM

