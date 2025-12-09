Espana agencias

Inverco anima a extender a toda España normativa fiscal País Vasco que incentiva el ahorro

Madrid, 9 dic (EFECOM).- El presidente de la asociación de planes y fondos de pensiones Inverco, Ángel Martínez-Aldama ha animado a extender a toda España la nueva normativa fiscal que entrará en vigor el próximo año en el País Vasco, con la que se busca incentivar las aportaciones al ahorro privado para la jubilación.

En la inauguración del IV Foro Empresarial Gestión Activa organizado por el periódico El Economista, Martínez Aldama, ha lamentado que en España no haya un "sistema de tres pilares" para las pensiones, al existir sólo el de "reparto", mientras que los basados en la incentivación de los planes de empleo y el sistema individual prácticamente no existen.

Por ello, se ha referido a la reforma aprobada recientemente por las tres diputaciones forales vascas, que atiende a una reclamación histórica de beneficiarios y socios de estos sistemas, quienes veían injusta su tributación en el IRPF.

A partir del 1 de enero de 2026, las prestaciones cobradas de planes de pensiones y EPSV en el País Vasco dejarán de tributar como rendimientos del trabajo. En su lugar, pasarán a considerarse rendimientos del capital mobiliario dentro de la base del ahorro del IRPF.

Martínez-Aldama se ha referido a la relevancia del sector de gestión de activos, fondos de inversión y fondos de pensiones, que se manifiesta en que gestionan el ahorro de 14 millones de españoles, con 37 millones de cuentas, que totalizan más de 930.000 millones de euros.

Además sólo los fondos domésticos financian la economía española con inversiones de más de 162.000 millones de euros.

Según Martínez-Aldama, en España la prestación que viene del primer pilar es del 80 %, mientras que la prestación del segundo y el tercer pilar de media es 0, por lo que ha considerado imprescindible analizar como incentivar esa mesa en la que actualmente sólo tiene una pata, de manera que se pueda dar más estabilidad al sistema de pensiones a medio y largo plazo.

En referencia a las 32 recomendaciones de la OCDE a España para revitalizar su mercado de capitales, el presidente de Inverco ha destacado que 7 de ellas se refieren a incentivos de fondos pensiones, tanto de empleo como individuales.

En opinión de Martínez-Aldama, habría que empezar a tomar medidas en lugar de seguir haciendo más grupos de trabajo e informes. EFECOM

