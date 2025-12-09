Espana agencias

Comité de empresa y dirección de Puy du Fou pactan subidas salariales del 12,5% en 4 años

Toledo, 9 dic (EFECOM).- El comité de empresa y la dirección de Puy du Fou España han alcanzado un principio de acuerdo en la negociación del convenio colectivo, un texto que estará vigente desde 2026 hasta 2029 y que recoge subidas salariales del 12,5 % en ese periodo para los más de 1.300 trabajadores que componen la plantilla del parque temático.

Según un comunicado de la sección sindical de UGT, las dos partes han acordado un aumento salarial del 3,5% para 2026 y del 3% para cada uno de los años 2027, 2028 y 2029.

Además, se consolida el plus de especialización sin que tenga carácter compensable ni absorbible.

Igualmente, se eleva el porcentaje de abono por la revisión del IPC del convenio anterior, pasando de percibir el 50 % de la diferencia entre el IPC real y el pactado al 75% de dicha diferencia, que se abonará en la nómina del mes de febrero.

Por otro lado, el preacuerdo contempla la reducción del tiempo de interrupción de la jornada partida en el parque a un máximo de tres horas, lo que facilitará la conciliación.

Además, se recoge la implementación del teletrabajo y de jornadas intensivas en los departamentos que por su naturaleza lo permitan.

El preacuerdo incluye el disfrute de las vacaciones en días laborables, siendo, al menos, de cinco días laborables consecutivos en los meses de julio y agosto, y la reducción de horas complementarias voluntarias, lo que supone mayor control sobre el tiempo de trabajo.

UGT ha valorado además el premio establecido por nacimiento o adopción de un hijo, un nuevo plus por los trabajos realizados fuera de la provincia, la ampliación del plazo de preaviso para la apertura de la temporada y la planificación que se ofrecerá para los fijos discontinuos al final de cada temporada para que tengan información sobre su próximo llamamiento.

También se incluirá en el texto del convenio las nuevas categorías profesionales que se pactaron en septiembre; se incluirá un fondo social de ayudas y se concretará el plan de igualdad, el protocolo de acoso laboral y por razón de sexo así como medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI.

Aunque UGT ha señalado que aún quedan "cuestiones por conseguir y por las que seguir reivindicando", ha resaltado los avances acordados.

También ha reconocido la predisposición mostrada por la nueva dirección del parque temático y de su equipo de Recursos Humanos, que ha supuesto "un punto de inflexión en las relaciones laborales con la representación sindical". EFECOM

