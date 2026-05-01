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2-0. Matheus anota un doblete que devuelve la vida a Bolívar y hunde al Fluminense

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La Paz, 30 abr (EFE).- Robson Matheus anotó un doblete este jueves en el triunfo por 2-0 de Bolívar ante Fluminense, que devuelve la vida al equipo boliviano en la Copa Libertadores, al sumar su primera victoria en tres partidos, y hunde en el foso al club brasileño que apenas tiene un punto en el grupo C.

Los goles de Matheus en los 3.650 metros de altitud del estadio Hernando Siles, en La Paz, llegaron en los minutos 6 y 62.

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Bolívar pasó a ocupar de momento la segunda casilla del grupo C con 4 puntos, detrás del líder Independiente Rivadavia que tiene 9. La zona la completa Deportivo La Guaira con 2 unidades y en el fondo quedó Fluminense con uno.

Los locales comenzaron con buen pie y pronto abrieron la cuenta tras una triangulación de pases que desarmó la defensa del 'Flu' y que finalizó Matheus.

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Después del gol, los dirigidos por el argentino Luis Zubeldía adelantaron líneas y durante unos minutos tuvieron la pelota para evitar más ataques sobre el arco de Fabio.

Bolívar buscó el segundo gol con remates de media distancia de Matheus y Carlos Melgar, además de un cabezazo de Galiglio que no tuvieron dirección.

Al final del primer tiempo, el dominicano Dorny Romero erró en un mano a mano ante el arquero del equipo brasileño.

En el segundo tiempo, las cosas se complicaron para Fluminense cuando el juez expulsó a Facundo Bernal, a los 49 minutos, luego de una discusión a raíz de una jugada confusa en el área brasileña.

Bolívar amplió su ventaja cuando Matheus cabeceó después de un centro medido que le colocó el recién ingresado argentino-boliviano Patricio Rodríguez.

En la cuarta fecha del próximo 6 de mayo, Bolívar visitará a La Guaira, mientras Fluminense irá a los pagos del Independiente Rivadavia.

- Ficha técnica:

2. Bolívar: Carlos Lampe; Luis Paz, Xavier Arreaga, Ignacio Gariglio, José Sagredo; Robson Mahteus (m.72, Ervin Vaca), Leonel Justiniano, Carlos Melgar (m.72, Erwin Saavedra); Braian Oyola (m.78 Jhon Velásquez), Jhon García (m.56, Patricio Rodríguez) y Dorny Romero.

Entrenador: Vladimir Soria.

0. Fluminense: Fabio; Claudio Rodrigues Guga, Ignacio Da Silva, Juan Pablo Freytes, Rene Rodrigues; Hercules, Jeffereson Savarino, Facundo Bernal; Agustín Canobbio (m.79, Guilherme Arana), Kevin Serna (m.57, Yeferson Soteldo) y Rodrigo Castillo.

Entrenador: Luis Zubeldía.

Goles: 1-0, m.6: Robson Matheus. 2-0, m.62: Robson Matheus.

Arbitro: el paraguayo Derlis Lopez expulsó a Bernal (m.49), por doble tarjeta amarilla, y amonestó a Castillo, García y Justiniano.

Incidencias: partido de la tercera jornada del Grupo C de la Copa Libertadores disputado en el estadio Hernando Siles, en La Paz. EFE

(foto)

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EFE

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