2-0. Carabobo hunde a Blooming y presiona a River y Bragantino por liderazgo del grupo H

Valencia (Venezuela), 30 abr (EFE).- El club venezolano Carabobo hundió este jueves al Blooming boliviano al ganar 2-0 en la tercera fecha del grupo H de la Copa Sudamericana, un partido jugado en el Polideportivo Misael Delgado de la ciudad de Valencia.

Carabobo anotó un golazo al minuto 6, cuando Edson Tortolero controló el balón dentro del área y definió con un potente disparo de derecha, en la primera llegada del Granate.

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El 2-0 lo anotó el mismo Tortolero, figura de la noche, tras una jugada ensayada de tiro de esquina que terminó con un remate de zurda que venció al portero Braulio Uraezaña.

Blooming, por su parte, tuvo una mayor posesión del balón en el primer tiempo, pero le costó generar peligro en el área del conjunto venezolano.

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En la segunda mitad, el equipo boliviano se quedó con 10 jugadores tras la tarjeta roja a Matías Abisab por una acción de juego brusco grave.

El Carabobo tuvo al menos dos oportunidades más durante la segunda parte para ampliar la ventaja, pero se encontró con el bloqueo del portero de Braulio Uraezaña.

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Carabobo sumó seis unidades y, por ahora, es el líder de su grupo, a la espera de que termine el partido en Brasil entre River y Bragantino, que tienen, de momento, cuatro y tres puntos, respectivamente, mientras que Blooming (1) está de último lugar.

El próximo jueves, Carabobo recibirá al argentino River Plate, mientras que Blooming al brasileño Bragantino, en partidos correspondientes a la cuarta jornada del Grupo H. EFE

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