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4-1. Independiente Rivadavia goleó a La Guaira con un triplete del paraguayo Arce

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Buenos Aires, 30 abr (EFE).- Independiente Rivadavia de Mendoza goleó este jueves por 4-1 al Deportivo La Guaira venezolano para ratificar su gran momento, quedar como único líder del grupo C de la Copa Libertadores y convertirse en el único equipo con puntuación ideal luego de tres jornadas.

En el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, un triplete del paraguayo Alex Arce (m.27, m.45+2 y m.64) y el restante del colombiano Sebastián Villa (m.45), de penalti, fueron los tantos de ‘La Lepra’, mientras que Guillermo Ortíz (m.32) anotó el transitorio empate para ‘Los Naranjas’.

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En el inicio del partido, fue el portero Cristopher Varela quién logró rechazar primero un remate de Sebastián Villa y luego no permitir definir a Matías Fernández, mientras que la visita se decidió replegar para apostar al contragolpe.

En el minuto 27 llegó la apertura del marcador cuando Fernández desbordó por derecha y habilitó a Alex Arce, que aprovechó un cabezazo en soledad para vencer a Varela.

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Pero no duró mucho la ventaja porque apenas cinco minutos después puna distracción defensiva del local le permitió a Guillermo Ortíz con un remate al ángulo devolverle la paridad al tanteador.

Sobre el final del primer tiempo, Independiente Rivadavia volvió a adelantarse en el tanteador cuando Sheyko Studer habilitó a Sebastián Villa en el área, Luis Peña cometió la infracción y el árbitro Augusto Menéndez Laos señaló el penalti que el propio Villa ejecutó y convirtió, para cortar una sequía goleadora que se extendía desde octubre de 2025.

Apenas dos minutos después Villa aprovechó una salida en falso de la defensa rival y tras un desborde por derecha le permitió a Alex Arce volver a convertir al tocar de izquierda el balón a al red.

En el segundo tiempo la única situación destacada más allá de la rotación de los banquillos fue el cuarto gol del local y el tercero de Arce en el minuto 64 cuando el goleador, de cabeza, conectó un centro de Villa que José Florentín de cabeza lo asistió para rematar al gol.

Con este triunfo, Independiente Rivadavia, en su primera participación en Copa Libertadores, es líder con nueve puntos, seguido por Bolívar con cuatro, Deportivo la Guaira con dos y cierra Fluminense con apenas una unidad.

En la próxima semana, por la cuarta fecha de este grupo C, Independiente Rivadavia será local en Mendoza ante Fluminense y Deportivo La Guaira recibirá a Bolívar.

 - Ficha Técnica

 4. Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio (m.76, Juan Manuel Elordi), Iván Villalba, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Tomas Bottari, José Florentín (m.82, Leonel Bucca); Matías Fernandez (m.87, Gonzalo Ríos), Fabrizio Sartori (m.76, Rodrigo Atencio), Sebastián Villa; Alex Arce (m.82, Victorio Ramis).

Entrenador: Alfredo Berti.

1. Deportivo La Guaira: Cristopher Varela; Luis Peña, Guillermo Ortiz, Diego Osío, Jorge Gutiérrez; Rommell Ibarra; Jose Correa (m.54, Carlos Faya), Juan Perdomo (m.79, César Da Silva), Franco Cáceres (m.54, Juan Castellanos), José Ali Meza (m.79, Yackson Rivas); Flabián Londoño (m.54, Alexis Rodríguez).

Entrenador: Héctor Bidoglio.

 Goles: 1-0, m.27: Alex Arce. 1-1, m.32: Guillermo Ortíz. 2-1, m.45: Sebastián Villa, de penalti. 3-1, m.45+2: Alex Arce. 4-1, m.64: Alex Arce.

Árbitro: El peruano Augusto Menéndez Laos amonestó a Ezequiel Bonifacio.

Incidencias: Partido válido por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores disputado en el Estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza. EFE

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