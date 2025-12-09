A prisión provisional el presunto autor del asesinato machista de una mujer en El Viso (Sevilla)

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Carmona (Sevilla), en funciones de guardia y competente además en materia de violencia sobre la mujer, ha ordenado este martes, a petición de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido este pasado fin de semana como presunto autor de la muerte de su posiblemente ex pareja sentimental en la localidad de El Viso del Alcor.

Según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), inicialmente, se le atribuye un presunto delito de asesinato. Durante su comparecencia en sede judicial, el investigado se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.

Una vez concluida la misma, que se ha llevado a cabo después de que un médico forense haya concluido que estaba en condiciones de prestar declaración dado que se encontraba hasta el momento en régimen hospitalario y a la espera de resolución judicial, el detenido ha sido trasladado nuevamente al módulo penitenciario del centro médico. Permanecerá en el mismo bajo custodia policial hasta que reciba el alta hospitalaria, momento en el que será trasladado a prisión.

Cabe enmarcar que durante la jornada el Ministerio de Igualdad ha confirmado como asesinato por violencia de género el caso, que ha culminado con el fallecimiento de una mujer de 30 años en la localidad sevillana. De esta forma, la cifra de mujeres asesinadas por violencia machista en lo que llevamos de 2025 se ha elevado a un total de catorce en Andalucía.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, la víctima es una mujer de 30 años, asesinada presuntamente por un hombre de 35 años con el que esta mujer podría haber mantenido algún tipo de relación sentimental.

En esta línea cabe subrayar que el cadáver de la mujer fue hallado el pasado sábado 6 de diciembre en una vivienda de la localidad sevillana tras un aviso de incendio, tras lo cual la Guardia Civil detuvo al arrestado.

Los agentes del Instituto Armado localizaron el cadáver de la mujer tras un aviso por incendio en una vivienda de El Viso del Alcor y la víctima presentaba "signos compatibles con violencia por arma blanca".

La víctima no consta como denunciante, perjudicada o víctima de violencia de género, ni respecto al ahora detenido ni tampoco respecto a cualquier pareja anterior en el sistema Viogen, mientras que el arrestado sí cuenta con antecedentes por violencia de género en relación a otra pareja anterior, según informaban fuentes cercanas al caso y ha confimrado el TSJA.