Wall Street abre mixto y el Dow Jones baja un 0,25 %

Inició la sesión bursátil con resultados dispares y movimientos destacados entre las tecnológicas, mientras los analistas observan la inminente decisión de política monetaria del banco central estadounidense, un factor clave para los próximos días en los mercados

La oferta pública de adquisición hostil lanzada por Paramount sobre Warner Bros. Discovery generó un notable aumento en el valor de las acciones de esta última, que subieron un 6,5 %. Al mismo tiempo, la noticia provocó un retroceso en las acciones de Netflix, que disminuyeron un 3,03 % este lunes, en continuidad con la tendencia negativa de la semana anterior. Según informó EFECOM, estos movimientos se produjeron en la apertura de la sesión bursátil de Wall Street, en un contexto en el que los inversores muestran especial atención a la inminente reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El índice Dow Jones de Industriales mostró una caída del 0,25 %, situándose en 47.837 puntos poco después de la apertura del mercado. En tanto, el selectivo S&P 500 registró una leve baja del 0,01 %, alcanzando 6.869 unidades. El índice Nasdaq, más enfocado en el sector tecnológico, mostró un desempeño positivo al crecer un 0,28 %, hasta 23.643 puntos, detalló EFECOM.

La incertidumbre en los mercados sobre la política monetaria estadounidense ha marcado el ritmo de las negociaciones, ya que la Reserva Federal celebrará una reunión clave a finales de la semana. Según publicó EFECOM, los analistas observan con atención las decisiones que tome el banco central estadounidense, dado que sus anuncios pueden influir en la evolución de los principales índices bursátiles.

En el ámbito empresarial, el movimiento de Paramount al presentar una oferta pública de adquisición hostil sobre Warner Bros. Discovery impactó directamente en la cotización de ambas compañías y de sus competidores. La subida del 6,5 % en las acciones de Warner Bros. Discovery reflejó la reacción favorable del mercado a la noticia de la posible adquisición, según reportó EFECOM.

La reacción negativa de Netflix se profundizó después de la caída cercana al 5,9 % experimentada durante la semana anterior. EFECOM destacó que este retroceso coincidió con el anuncio de la opa hostil de Paramount sobre Warner Bros. Discovery, lo que llevó a una nueva baja del 3,03 % en su cotización esta jornada.

En el mercado energético, los contratos de futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI), que sirven de referencia en Estados Unidos, también mostraron variaciones. Los futuros para entrega en enero subieron un 1,55 %, alcanzando los 59,16 dólares por barril, detalló el medio.

El contexto general del mercado se caracteriza por una combinación de movimientos selectivos en los principales índices y la cautela de los inversores frente a los posibles cambios en la política monetaria de la Reserva Federal. De acuerdo con EFECOM, este ambiente de expectativas y ajustes en los valores bursátiles se produce mientras los analistas y operadores permanecen atentos a las novedades del sector tecnológico y energético, y evalúan las implicancias de las decisiones empresariales y regulatorias en la dinámica financiera global.

