Unidas advierte del "bloqueo político" al que condena a Extremadura el "pulso" entre Feijóo y Abascal

La candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha advertido que una victoria de las derechas en las próximas elecciones autonómicas del 21 de diciembre llevará a la región a un "bloqueo político" que no se puede permitir por el "pulso" que han decidido echarse en el "tablero de juego" extremeño los líderes nacionales de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

Un pulso, ha añadido, que puede derivar en una nueva convocatoria electoral el próximo mes de abril, "paralizando" con ello "toda la actividad" en Extremadura, porque esta comunidad y los extremeños "realmente les importa nada".

Así lo ha indicado a tenor de los resultados que están avanzando todas la encuestas, en el sentido de que tendrán que llegar a un acuerdo PP y Vox para que de las urnas salga el 21 de diciembre un nuevo gobierno.

"Creo que esa va a ser la perspectiva, que vamos a ir hacia un bloqueo político como el que hemos tenido desde que llegó la señora Guardiola", ha lamentado De Miguel, quien ha recordado que la candidata del PP no ganó las elecciones de 2023 pero Feijóo dice ahora que "hay que dejar gobernar a la lista más votada" porque "ya ha visto que el órdago que se han echado les va a salir rana".

Asimismo, ha señalado que la región lleva dos años y medio en un "bloqueo continuo" y de "no entendimiento" entre PP y VOX, quienes "en el fondo para las cuestiones claves sí se entienden", como ha ocurrido, ha señalado, en asuntos como "bajarle los impuestos a los más ricos", derogar la Ley de Memoria Democrática y para "dejar entrar" a la universidad privada.

En Extremadura, ha continuado, "no hay una derecha más moderada y otra más extrema", porque "los dos entienden a la perfección", pero ahora "se están echando un pulso para ver quién es más hegemónico a nivel estatal" pero "por desgracia" a Extremadura le ha tocado ser el "tablero de juego", y como esta región "no les importa nada, pues van a seguir estirando la cuerda hasta que acaben rompiéndola".

Por todo ello, ha pedido a los extremeños que salgan a votar el 21 de diciembre y que apuesten por fuerzas como Unidas por Extremadura, que cuenta con un proyecto "muy coherente, muy enraizado a la tierra con ideas claras y con la perspectiva de bien común y de futuro y esperanza" para la comunidad.

Asimismo, les ha pedido que alejen de otras propuestas que "son solo fachada, que son palabras huecas que lo único que hacen es engañar a la ciudadanía creando problemas donde no los hay" porque en Extremadura, ha asegurado, ni hay problemas de seguridad, ni de inmigración, ni ningún otro de los que "están trayendo", puesto que el problema de Extremadura es que "los jóvenes se van y ese problema hay que solucionarlo ya".

RETENER A LOS JÓVENES

Irene de Miguel, acompañada por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asistido este lunes al concierto del grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana en Puebla de la Calzada (Badajoz), lo cual es una "declaración de intenciones", porque les importa mucho el futuro de la juventud, y en este sentido comparten las letras de sus canciones.

"Estamos muy cansadas de ver cómo se tienen que marchar, hacer las maletas e irse, porque aquí en Extremadura cada vez hay menos oportunidades laborales", ha dicho, así como que cada vez es "más difícil" acceder a la vivienda.

En este sentido, Unidas por Extremadura plantea "medidas claras" para facilitar que los jóvenes se puedan quedar en Extremadura a través de alquileres asequibles, de poner tope al precio del alquiler para "atajar" la especulación con la vivienda.

Asimismo, consideran fundamental la generación de oportunidades laborales y por eso están "muy a favor" de que las ayudas al empleo no vayan solo a la creación de empleo, sino a la mejora de las condiciones laborales y que haya salarios dignos.

Por eso apuestan por una enorme 'revolá', como cantan los Sanguijuelas del Guadiana, que suponga "la vuelta de tantos y tantos jóvenes" a su tierra y que ese talento que se está yendo "a raudales" vuelva.

Por su parte, Belarra ha apoyado la candidatura de Irene de Miguel ha señalado que no solo los extremeños, sino que ella misma como Navarra que se fue a vivir a Madrid, hay "muchísimos jóvenes en España que se reconocen" en las letras de Sanguijuelas del Guadiana.

IZQUIERDA TRANSFORMADORA PELEANDO POR DERECHOS

En este sentido, ha defendido que quienes comparten estas letras "su proyecto es Unidas por Extremadura", porque la persona que desde el gobierno regional puede hacer que la gente tenga "vidas vivibles" en Extremadura es Irene de Miguel, quien va a limitar los precios del alquiler para que se puedan pagar las viviendas, quien va a impulsar que haya viviendas de protección oficial a un precio asequible, por 80.000 euros y no la "locura" que está planteando Guardiola, y también es quien va a "crujir impuestos" a los grandes propietarios que "no están pagando lo que tienen que pagar".

Sobre la campaña electoral, ha dicho que le gusta mucho el proyecto de Unidas por Extremadura porque creo es la "izquierda transformadora peleando por derechos para su gente en estado puro" y que las sensaciones de la campaña son "muy buenas" porque cuando la gente les escucha sin "intermediación" y les ve en la calle, se ve que hay "personas de verdad", en referencia a Irene de Miguel y el resto de la candidatura, que "saben lo que significa el sufrimiento de su gente, que saben lo que es pagar un alquiler, pagar una hipoteca".