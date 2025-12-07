Perros adiestrados y drones: así rastrean los Agentes Rurales la zona de la peste porcina

Barcelona, 7 dic (EFECOM).- Drones y perros adiestrados para localizar cadáveres de jabalíes, sin ahuyentar a los animales, son las herramientas de los Agentes Rurales para rastrear la zona afectada por la peste porcina africana, trabajos que ahora se centran en el área de menos riesgo de infección.

En declaraciones a los medios, el inspector de Agentes Rurales Lluís Pallarés, jefe del área de unidades especiales del cuerpo, ha explicado este domingo los recursos de que disponen para inspeccionar el área de 20 kilómetros donde la Generalitat ha impuesto restricciones de acceso por riesgo de propagación de la peste porcina.

El brote de peste porcina africana (PPA) sigue controlado en la zona de infección, donde se han encontrado un centenar de jabalíes muertos, de los que por el momento solo 13 han dado positivo, según ha informado este domingo en rueda de prensa el conseller de Agricultura y Ganadería, Òscar Ordeig.

Según Pallarés, la zona de alto riesgo, una primera corona de seis kilómetros, ya está analizada, por lo que ahora los Agentes Rurales se están centrando en rastrear la segunda, hasta completar un radio de 20 kilómetros.

Para ello, el cuerpo ha desplegado a equipos de agentes rurales, que recorren la zona a pie, mientras los drones se reservan para la vigilancia de campos agrícolas y espacios abiertos en busca de ejemplares muertos de jabalíes.

Las áreas de orografía y vegetación más complicada están siendo inspeccionadas por binomios caninos, a los que se asignan parcelas de 300 metros cuadrados.

Estos perros están entrenados para no ahuyentar a la fauna que encuentren a su paso, lo que resulta clave para evitar la propagación de la enfermedad: a diferencia de los animales de caza, permanecen quietos al lado del cadáver que encuentren hasta esperar que lleguen los agentes.

Los animales pasan una triple desinfección tras esa tarea, también para impedir la propagación del virus: primero se les limpian las patas, antes de subir al vehículo de Agentes Rurales pasan una segunda higienización y al llegar al centro de Torreferrussa, una tercera.

Los Agentes Rurales de la Generalitat han desplegado hasta el momento quince binomios caninos, que incluyen efectivos de Andorra y de la Comunidad de Madrid y de la Guardia Civil y a los que próximamente se sumarán otros de las unidades de la Vall d'Aran. EFECOM

