Espana agencias

Valverde rota con cuatro cambios y Pubill, Gallagher y Almada en el once de Simeone

Guardar

Bilbao, 6 dic (EFE).- Ernesto Valverde apuesta por cuatro cambios, el más importante el regreso de Oihan Sancet, en la alineación del Athletic para el partido de esta noche en San Mamés ante un Atlético Madrid en el que Diego Simeone introduce en el once a Pubill, Gallagher y Almada.

Los otros tres cambios del Athletic son en defensa, con la entrada de Jesús Areso y Yuri Berchiche en los laterales y Aitor Paredes, por Dani Vivián, junto a Aymeric Laporte en el centro de la defensa.

Las tres novedades del Atlético son Marc Pubill, Connor Gallagher y Thiago Almada, que entran por los lesionados José María Jiménez, Johnny Cardoso y Alex Baena.

Así, los 'leones' arrancan con Unai Simón; Areso, Paredes, Laporte, Yuri; Jauregizar, Galarreta; Berenguer, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.

Los 'colchoneros', por su parte, lo hacen Oblak; Molina, Pubill, Lenglet, Hancko; Giuliano, Gallagher, Barrios, Almada; Nico González y Julián Álvarez. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El jefe de Estupefacientes detenido en Valladolid pasa mañana a disposición judicial

Infobae

Cuatro fallecidos en las carreteras desde el inicio del puente de la Constitución

Infobae

88-110. UCAM Murcia arrasa a San Pablo Burgos con un gran acierto exterior

Infobae

25-29. Las Guerreras caen ante Alemania y se despiden del Mundial

Infobae

Calendario de partidos del Mundial 2026

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional deniega el

La Audiencia Nacional deniega el asilo a un colombiano que recibió amenazas de muerte por parte de grupos armados: considera que es “delincuencia común”

Las víctimas de la DANA afirman que no se reunirán con Pérez Llorca hasta que exija a Mazón que deje el acta de diputado

Sánchez asegura que no hay contactos con Junts, pero afirma que sus socios quieren agotar legislatura

Sánchez advierte a Trump: Europa no será “vasalla” de ningún otro poder

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, da un plazo de una semana para negociar los presupuestos: “Si no los aprobamos, se convocarán elecciones”

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 6 diciembre

Las mujeres ingenieras cobran de media 3.000 euros menos que los hombres y representan solo el 20% de trabajadores del sector

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 4

Ana Rodríguez, ambientóloga, sobre el precio de la gasolina: “Estamos pagando de más por el mismo producto”

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Horario de los partidos de

Horario de los partidos de España en el Mundial 2026: dos a las seis de la tarde en Atlanta y uno a las 2 de la madrugada en Guadalajara

Los jugadores de Cabo Verde en LaLiga: tres “Tiburones” que España debe vigilar en el Mundial 2026

Uruguay, un rival en el Mundial 2026 con ADN de LaLiga: los jugadores celestes que juegan en clubes españoles

Miami, Houston y Atlanta: cuánto cuesta viajar a las tres sedes en las que jugará España en la fase de grupos del Mundial 2026

Los cruces del Mundial 2026: cuál sería el camino de España a la gran final