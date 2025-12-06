Valverde rota con cuatro cambios y Pubill, Gallagher y Almada en el once de Simeone

Bilbao, 6 dic (EFE).- Ernesto Valverde apuesta por cuatro cambios, el más importante el regreso de Oihan Sancet, en la alineación del Athletic para el partido de esta noche en San Mamés ante un Atlético Madrid en el que Diego Simeone introduce en el once a Pubill, Gallagher y Almada.

Los otros tres cambios del Athletic son en defensa, con la entrada de Jesús Areso y Yuri Berchiche en los laterales y Aitor Paredes, por Dani Vivián, junto a Aymeric Laporte en el centro de la defensa.

Las tres novedades del Atlético son Marc Pubill, Connor Gallagher y Thiago Almada, que entran por los lesionados José María Jiménez, Johnny Cardoso y Alex Baena.

Así, los 'leones' arrancan con Unai Simón; Areso, Paredes, Laporte, Yuri; Jauregizar, Galarreta; Berenguer, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.

Los 'colchoneros', por su parte, lo hacen Oblak; Molina, Pubill, Lenglet, Hancko; Giuliano, Gallagher, Barrios, Almada; Nico González y Julián Álvarez. EFE

(foto)