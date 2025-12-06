Espana agencias

Sumar se desmarca del acuerdo a la Ley de Multirreincidencia aunque cree puede servir como gesto para atraer a Junts

Guardar

Sumar se desmarca de la reforma penal para aumentar el castigo a la multirreincidencia y de la media docena de cambios pactados entre PSOE, Junts y PP a la ley que se tramita en el Congreso, si bien asume que puede servir como gesto que contribuya a que los postconvergentes desistan de su actitud de bloqueo al Ejecutivo.

Aparte, han emplazado a volcarse con llevar medidas sociales al Congreso, convencidos de que eso ejerce presión en Junts y también en el PP, que tienen difícil justificar su voto en contra en mejoras tangibles para la ciudadanía.

Fuentes de Sumar han dejado claro que "no van a estar" en el contenido acordado vía enmienda en la Ley de Multirreincidencia, cuyo impulso es una exigencia de la formación liderada por Carles Puigdmemont. Aparte, han apostillado que a priori, con las enmiendas transaccionadas, sus votos no son necesarios si finalmente PSOE, Junts y PP votan a favor.

No obstante, recalcan que el contenido de esta norma para modificar el Código Penal, y cuya ponencia se aprobó en comisión el jueves, no resuelve el problema de la multirreincidencia y que se trata más de un gesto político, una escenificación que le sirve a Junts y pone bases para recomponer puentes con los postconvergentes.

DISCREPANCIA PACTADA

De esta forma, asumen que es un "sapo" que se van a tener que comer y una discrepancia pactada con el ala socialista, es decir, que no afecta a las relaciones entre los dos socios de coalición. "Son cosas que pueden ayudar", resume un ministro de Sumar tras el acto de conmemoración de la Constitución en el Congreso.

El socio minoritario ha vuelto a garantizar que el Gobierno va a presentar Presupuestos y espera que Junts cambie su negativa a aprobarlos. Así, recalcan que pese al bloqueo legislativo anunciado por el partido de Puigdemont, el contexto ha cambiado y que la legislatura tiene continuidad pese a la inestabilidad del presente mandato.

CREEN QUE SALVARÁN LA REFORMA DE LA LEY DE DEPENDENCIA

De esta forma, en las filas de Sumar son optimistas y piensan que el próximo jueves se podrá aprobar la toma en consideración de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, pese a que PNV y Junts piden su devolución.

Así, otro ministro del socio minoritario del Ejecutivo ha desgranado que el camino es centrarse en la agenda social, dado que pese a las turbulencias en la legislatura puede ser lo que concite consensos entre todos sus socios.

Es más, diagnostica que esto es un elemento con una doble virtud, al permitir recomponer alianzas desde una presión virtuosa a grupos como Junts o PNV, que tendrían la difícil disyuntiva de tumbar avances perjudicando, con ello, a sus propios votantes, u optar por una visión pragmática de apoyar a cambio de otras contrapartidas.

LAS TRANSFERENCIAS DE INMIGRACIÓN, ASUNTO "MUERTO"

Lo que sí dan "por muerto" en Sumar es que se retome la proposición de ley para transferir competencias de inmigración en Cataluña, dado que Podemos no va a alterar su oposición a esta iniciativa.

También vaticinan que la legislatura llegará a 2027 y que el Gobierno tiene mínimo un año para tratar de cumplir hitos destacados de su agenda, antes de que en el último ejercicio de mandato se cuele ya el clima preelectoral.

A nivel interno, Sumar destaca que la cohesión entre los partidos que conforman el grupo han mejorado su cohesión y prueba de ello será el acto de presentación de sus líneas maestras de cara a los nuevos Presupuestos Generales.

CONSOLIDAR LA COHESIÓN DENTRO DE SUMAR PARA EXPLORAR LUEGO A PODEMOS

Al hilo, desgranan que a nivel interno el objetivo es blindar la cohesión interna de las alianzas políticas entre los partidos de la confluencia y, posteriormente, explorar si hay margen de convencer a Podemos para conseguir que en las próximas generales haya una candidatura de unidad a la izquierda del PSOE.

Finalmente, Sumar reafirma que va a dar apoyo a la candidatura de Unidas por Extremadura y que en las diferentes comunidades va a respaldar las coaliciones amplias (que agrupe a más formaciones), dado que esa es la fórmula ganadora en el plano electoral. No obstante, mantienen la incógnita de si habrá ministros del espacio que participen en la campaña extremeña, dado que eso depende de la propia candidatura abanderada por Irene de Miguel.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La 'número 2' de Interior exige "contundencia" al PSOE en el 'caso Salazar' y "reparación" a las víctimas

Aina Calvo instó a los socialistas a responder con firmeza ante las denuncias contra Francisco Salazar, reclamando acciones claras y reconocimiento a las afectadas, y resaltó la importancia de que las mujeres del partido participen activamente y sean escuchadas

La 'número 2' de Interior

Sánchez pide paciencia con Junts y el PP niega conversaciones para una moción de censura

Infobae

Sánchez se ve con apoyos para sacar iniciativas en el Congreso y reitera que seguirá hasta 2027

Sánchez se ve con apoyos

Feijóo deja en manos de Mazón su decisión de renunciar al acta de diputado

Infobae

2-1. Emery y Buendía vencen a Arteta sobre la bocina y ponen la Premier al rojo vivo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional deniega el

La Audiencia Nacional deniega el asilo a un colombiano que recibió amenazas de muerte por parte de grupos armados: considera que es “delincuencia común”

Las víctimas de la DANA afirman que no se reunirán con Pérez Llorca hasta que exija a Mazón que deje el acta de diputado

Sánchez asegura que no hay contactos con Junts, pero afirma que sus socios quieren agotar legislatura

Sánchez advierte a Trump: Europa no será “vasalla” de ningún otro poder

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, da un plazo de una semana para negociar los presupuestos: “Si no los aprobamos, se convocarán elecciones”

ECONOMÍA

Precio de la luz en

Precio de la luz en España: las horas más caras y las más baratas para el 7 de diciembre

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 6 diciembre

De millonario a vivir en un alquiler social: cómo “el hombre con más suerte” de Francia perdió su fortuna

DEPORTES

Uruguay, un rival en el

Uruguay, un rival en el Mundial 2026 con ADN de LaLiga: los jugadores celestes que juegan en clubes españoles

Miami, Houston y Atlanta: cuánto cuesta viajar a las tres sedes en las que jugará España en la fase de grupos del Mundial 2026

Los cruces del Mundial 2026: cuál sería el camino de España a la gran final

Así fue el encuentro entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni en el sorteo del mundial: “Nos hemos echado una sonrisa ambos…”

España nunca ha perdido contra Uruguay: cinco victorias y cinco empates que dejan a la selección invicta