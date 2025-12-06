Espana agencias

Prohens expresa su "orgullo" por una Transición "modélica" y carga contra quienes "instrumentalizan" las instituciones

Durante el acto institucional por el Día de la Constitución en Palma, la titular balear reivindicó la importancia de preservar la democracia ante intentos de manipulación y destacó la labor de quienes forjaron el marco constitucional español de convivencia

Durante el acto institucional del Día de la Constitución, celebrado en el Palacio de La Almudaina de Palma, Marga Prohens destacó que ocupa su cargo como representante de una generación nacida tras la Transición española. En sus palabras, quienes crecieron durante esa época sienten un “profundo agradecimiento” hacia quienes impulsaron la redacción de la Constitución y contribuyeron al crecimiento y bienestar, tanto en Baleares como en el resto del país. Según informó el medio, Prohens centró su intervención en la necesidad de proteger la democracia y el marco constitucional frente a intentos de manipulación o uso impropio de las instituciones.

En su alocución, la presidenta del Govern balear señaló la importancia de valorar el camino recorrido en la historia democrática reciente. Tal como publicó el medio, Prohens expresó su orgullo por una Transición que calificó como “modélica”, afirmando que el legado de quienes impulsaron el actual régimen democrático sigue vigente y que las nuevas generaciones asumen la responsabilidad de conservar estos valores. Prohens hizo hincapié en el papel fundamental de la Constitución como pilar de convivencia y en la gratitud hacia quienes durante casi cinco décadas han trabajado para fomentar el progreso y la prosperidad en la comunidad balear y en España.

Durante el acto, Prohens remarcó que la defensa de la democracia resulta “más necesaria que nunca” ante situaciones que, a su juicio, ponen en riesgo la integridad institucional. De acuerdo con lo consignado por el medio, la presidenta criticó abiertamente la “degradación” y la “instrumentalización” de las instituciones, afirmando que recientemente se han producido escenarios preocupantes que comprometen la fortaleza del sistema democrático. Esta preocupación llevó a la presidenta balear a insistir en la importancia de los mecanismos de control que, según sus palabras, actúan como “diques de contención” frente a eventuales excesos o desviaciones en el ejercicio del poder.

El medio detalló que Prohens reconoció la juventud de la democracia y la Constitución en España, subrayando que, a pesar de ello, el país goza de contrapesos imprescindibles que refuerzan la estabilidad institucional. Según expresó la presidenta, la garantía de que las expectativas de la ciudadanía sean satisfechas depende de la unidad de quienes ocupan responsabilidades públicas, ya que solo la actuación conjunta de los representantes permitirá responder adecuadamente al mandato de los ciudadanos.

Al inicio de su intervención, la presidenta recordó que, si bien ha habido intervenciones de otros mandatarios en actos similares previos, ella representa a una generación que no vivió directamente la Transición sino que creció bajo los valores surgidos de ese periodo. De acuerdo con lo informado por el medio, Prohens insistió en reconocer la labor de quienes, desde la aprobación de la Carta Magna hace 47 años, han contribuido al desarrollo económico y social, situando a Baleares y a España en una posición de estabilidad y progreso en el contexto europeo.

Durante la ceremonia institucional, la presidenta destacó la relevancia de seguir defendiendo los principios democráticos como vía para garantizar la convivencia en libertad. Según reportó el medio, Prohens terminó su intervención apelando a la responsabilidad compartida entre representantes políticos y sociedad para responder a los retos actuales, invitando a mantener el compromiso con los valores y el espíritu de la Transición que marcaron el proyecto constitucional.

