Espana agencias

Moreno reivindica el espíritu de "convivencia pacífica" de la Transición en el Día de la Constitución

Guardar

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reivindicado este sábado el espíritu de "convivencia pacífica" de la Transición española y de la Constitución de 1978 y ha lamentado "la división y polarización" de los partidos políticos y la sociedad en España.

En declaraciones a Canal Sur, antes de asistir al acto de homenaje a la Constitución que se celebra en el Congreso, Moreno ha felicitado "a todos los andaluces y a todos los españoles" por el Día de la Constitución, además de describirla como "una norma esencial, que ha garantizado casi 50 años de convivencia pacífica, de progreso y bienestar" en el país.

"Es una regla que tenemos la obligación de cumplir todos. Sin la Constitución estaríamos en la anarquía; por tanto, tener orden, tener reglas, poder funcionar en convivencia es lo que nos garantiza nuestra Constitución, aprobada por millones de españoles en 1978", ha destacado el presidente, añadiendo que es una norma básica de convivencia que "hay que defenderla, mantenerla y hacer que funcione".

Asimismo, ha manifestado que España está viviendo una situación de polarización política y social, ya que, a su juicio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros grupos políticos "han decidido llevar la política a una división", y "de esa división a un enfrentamiento".

"Esta situación no favorece nada a la convivencia ni a nuestro progreso", ha aseverado Moreno, que también ha exigido el regreso del "ambiente pacífico" que hubo durante la época de la Transición previa a la Constitución de 1978, que "es necesario en estos momentos". "Hemos tenido casi 50 años de convivencia pacífica gracias a que, personas que pensaban de manera distinta, se respetaron, se sentaron en una mesa y se pusieron de acuerdo y eso es lo que tenemos que buscar", ha trasladado.

En este sentido, en cuanto a una posible mejora de la Constitución, el presidente de la Junta ha señalado que "todo es susceptible de ser mejorado", pero que para llevar a cabo una posible mejora, es necesario hacerlo desde "un prisma mayoritario de consenso" entre las grandes formaciones políticas, "cosa que ahora mismo no se produce", ha lamentado.

Por otro lado, Juanma Moreno ha apuntado que entre las posibles reformas debe estar reflejada el cambio en el modelo de Gobierno actual, debido a que, según ha criticado, el Gobierno Nacional "no puede depender de partidos que solo representan a un territorio, no al conjunto de España". "No pueden estar los gobiernos del Estado, no pueden estar sometidos a un chantaje permanente por parte de partidos nacionalistas", ha añadido.

Finalmente, ha indicado que actualmente España está "muy lejos" de elaborar una reforma en la Constitución porque "no hay el ambiente ni el consenso ni la posibilidad", y "por lo que menos por ahora, un acuerdo entre las grandes fuerzas políticas".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Moreno apela al espíritu de la Transición ante la actual "polarización política"

Infobae

Sánchez asegura que no hay contactos con Junts, pero sus socios quieren agotar legislatura

Infobae

Sánchez ofrece ayuda del PSOE a denunciantes si desean llevar el caso Salazar a Fiscalía

Infobae

España celebra el acuerdo de paz entre RDC y Ruanda y pide una implementación constructiva

Infobae

Las víctimas de la dana no se reunirán con Pérez Llorca mientras no exija el acta a Mazón

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez advierte a Trump: Europa

Sánchez advierte a Trump: Europa no será “vasalla” de ningún otro poder

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, da un plazo de una semana para negociar los presupuestos: “Si no los aprobamos, se convocarán elecciones”

La mitad de los que votaron a Vox en 2023 en Extremadura solo tenían la ESO: radiografía del crecimiento de la ultraderecha en la región

La Constitución celebra 47 años y Pedro Sánchez pide cumplirla: “Es el mejor camino para avanzar hacia un camino de igualdad y justicia social”

El diputado de Ayuso al que le “ponen” los enfados de la portavoz de Más Madrid: con sueldo público desde hace 25 años y multa de 10.000 euros por olvidarse de casar a unos novios cuando era concejal

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 6 diciembre

De millonario a vivir en un alquiler social: cómo “el hombre con más suerte” de Francia perdió su fortuna

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

DEPORTES

Uruguay, un rival en el

Uruguay, un rival en el Mundial 2026 con ADN de LaLiga: los jugadores celestes que juegan en clubes españoles

Miami, Houston y Atlanta: cuánto cuesta viajar a las tres sedes en las que jugará España en la fase de grupos del Mundial 2026

Los cruces del Mundial 2026: cuál sería el camino de España a la gran final

Así fue el encuentro entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni en el sorteo del mundial: “Nos hemos echado una sonrisa ambos…”

España nunca ha perdido contra Uruguay: cinco victorias y cinco empates que dejan a la selección invicta