Mañueco lamenta que el PP sea "la única fuerza política que defienda la Constitución"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha lamentado que el Partido Popular sea "la única fuerza política que defienda la búsqueda del entendimiento y la defensa de la Constitución".

El político 'popular' se ha unido a la campaña que organizan todos los años desde Nuevas Generaciones del PP en Salamanca para "reivindicar los principios y valores de la propia Constitución, que se dieron en un determinado momento durante la Transición española, que empezó hace 50 años, en los que se pasó de la oscura dictadura a la alegría, la ilusión y a la libertad de la democracia", ha añadido.

Mañueco ha reafirmado que el PP es la "única fuerza política comprometida con la Constitución española en estos momentos" y ha reivindicado, por tanto, su papel en el presente y en el futuro. "Creo que la defensa de la libertad, de la igualdad, de la solidaridad es fundamental", ha aseverado.

Por otro lado, el presidente del Ejecutivo regional ha querido subrayar, tras las palabras del presidente de NNGG de Salamanca, Ángel Porras, "las políticas puestas en marcha en materia de vivienda, con las ayudas al alquiler". "Son cerca de 50 millones de euros los que todos los años destinamos para las familias, para las personas mayores puedan seguir viviendo en sus domicilios y para que más de 6.200 jóvenes puedan emanciparse. Estamos hablando de que el 35 por ciento de los recursos que destinamos a las ayudas al alquiler van destinados a los jóvenes de menos de 35 años", ha indicado al respecto.

El líder regional del PP, además, ha puesto en valor "esa construcción del estado social, del compromiso y de la generosidad para que la política de vivienda sea una de las señas de identidad de la Junta de Castilla y León".

En cuanto a si es necesario algún tipo de modificación de la Constitución en la actualidad, Mañueco ha querido hacer una reflexión al asegurar que destierra "el conflicto permanente" en el que "otros están satisfechos". "En lo que trabajamos desde el Partido Popular de Salamanca, de Castilla y León y de España es en la gestión del día a día en ofrecer resultados como los que acabo de poner. Para abordar una reforma constitucional se tienen que dar las mismas condiciones que se dieron durante la Transición y actualmente no se dan", ha añadido.

"Parece que tanto unos como otros están más preocupados del bloqueo y del mal funcionamiento de las instituciones que de apostar por el buen funcionamiento de nuestra democracia. Y sí puedo decir, estos años de democracia, de libertad, de igualdad, de Constitución, han sido el periodo más exitoso de nuestro país y de eso nos tenemos que sentir muy orgullosos", se ha felicitado a modo de broche.