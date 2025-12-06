La española Noelia Gutiérrez arbitrará la final del Mundial femenino de fútbol sala

Madrid, 6 dic (EFE).- La FIFA ha designado a la árbitra española Noelia Gutiérrez Muñoz para dirigir este domingo la final del Mundial femenino de fútbol sala, que disputarán la selecciones de Brasil y Portugal en Manila.
Junto a la toledana estará la árbitra venezolana Oriana Zambrano.
Gutiérrez ya había dirigido tres partidos más en este Mundial: Brasil-Irán, Tanzania-Nueva Zelanda y Argentina-Colombia.
Tras 11 temporadas, Noelia ascendió a Segunda división en la temporada 2023-2024 y consiguió la internacionalidad en 2024, informa la RFEF. Desde la 2021-22 es árbitra de la Primera Iberdrola.
Este año la colegiada toledana dirigió las finales de la Copa de la Reina y de la Supercopa femenina.
Hace un año Juan José Cordero y Alejandro Martínez fueran designados para arbitrar la final del Mundial masculino entre Argentina y Brasil. Anteriormente, Fernando Gutiérrez había dirigido también la final del Mundial 2016, agrega la RFEF. EFE