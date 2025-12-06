Espana agencias

La española Noelia Gutiérrez arbitrará la final del Mundial femenino de fútbol sala

Guardar

Madrid, 6 dic (EFE).- La FIFA ha designado a la árbitra española Noelia Gutiérrez Muñoz para dirigir este domingo la final del Mundial femenino de fútbol sala, que disputarán la selecciones de Brasil y Portugal en Manila.

Junto a la toledana estará la árbitra venezolana Oriana Zambrano.

Gutiérrez ya había dirigido tres partidos más en este Mundial: Brasil-Irán, Tanzania-Nueva Zelanda y Argentina-Colombia.

Tras 11 temporadas, Noelia ascendió a Segunda división en la temporada 2023-2024 y consiguió la internacionalidad en 2024, informa la RFEF. Desde la 2021-22 es árbitra de la Primera Iberdrola.

Este año la colegiada toledana dirigió las finales de la Copa de la Reina y de la Supercopa femenina.

Hace un año Juan José Cordero y Alejandro Martínez fueran designados para arbitrar la final del Mundial masculino entre Argentina y Brasil. Anteriormente, Fernando Gutiérrez había dirigido también la final del Mundial 2016, agrega la RFEF. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

1-4. El Real Valladolid golea al Huesca

Infobae

1-0. El VAR y Boyé recupera la sonrisa del Alavés en el debi vasco

Infobae

CCOO señala que la "responsabilidad máxima" en el Hospital de Torrejón es de Comunidad, "que mira para otro lado"

El sindicato Comisiones Obreras responsabiliza al Gobierno regional de la gestión del centro de salud de Torrejón y critica la postura de Isabel Díaz Ayuso, destacando denuncias previas de empleados sobre presuntas irregularidades laborales y en la atención

CCOO señala que la "responsabilidad

3-0. Rabona y al Bernabéu

Infobae

2-0. El Tottenham vuelve a ganar en casa después de cuatro meses

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Borja Sémper reaparece en redes

Borja Sémper reaparece en redes sociales y anuncia que lleva “cuatro semanas sin quimioterapia”: “De momento todo va bien”

Por qué los pasajeros en coches eléctricos se marean más: “El cerebro se queda sin señales”

Un hombre muere tras sufrir una parada cardiaca mientras era reducido por la Policía: había entrado en un locutorio a robar y los clientes lo habían encerrado dentro

Bruselas abre la puerta a la creación de centros de deportación de migrantes fuera de las fronteras europeas con la oposición de España

Procedente el despido de un director de operaciones de Kinépolis que emitió un spot publicitario en 24 salas durante dos meses sin permiso

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 8 diciembre

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio de la luz 9 de diciembre: la tarifa más alta del día subió 35%

Precio del aceite de oliva en España hoy 8 de diciembre de 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

A la venta una iglesia por 148.000 euros: puede convertirse en un museo, galería de arte o biblioteca sin permiso de obra

DEPORTES

Adrian Newey, sobre el futuro

Adrian Newey, sobre el futuro de Aston Martin: “Al trabajar más estrechamente con Honda, tenemos una oportunidad”

Ganó la Champions con el Liverpool y ahora está al borde de la ruina tras perder 6,8 millones en una batalla legal contra su hermano: la historia de Steve Finnan

La leyenda de la NBA Shaquille O’Neal revela cómo se fundió su primer cheque: “Me gasté un millón de dólares en unos 45 minutos”

Charles Leclerc tras el GP de Abu Dhabi donde Norris se proclamó campeón mundial de Fórmula 1: “La decepción tras un año como este me está afectando”

Cabo Verde, el rival de España en la fase de grupos del Mundial 2026 que recluta jugadores a través de LinkedIn