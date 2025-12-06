Espana agencias

La comunidad venezolana sale a la calle en Vigo en solidaridad con María Corina Machado

Guardar

La comunidad venezolana ha salido a la calle en Vigo, este sábado, para mostrar su solidaridad con la líder opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025 y contra la "narcotiranía" de Nicolás Maduro.

La marcha, convocada por Venezuela Vente el partido de María Corina bajo el lema 'El Nobel es nuestro', comenzó sobre las 18.00 horas frente a la casa consistorial de la ciudad olívica y finalizó en la plaza Elíptica.

Durante el recorrido, los presentes, que llevaron las linternas de sus teléfonos móviles encendidas, portaron banderas de Venezuela y carteles donde se podía leer 'El Nobel ilumina el camino de la libertad' o 'El Nobel es de todos los venezolanos'.

Además, las pancartas estaban acompañadas de imágenes de guacamayos rojos, un ave típica y emblemática del país latino, que se convirtió en un símbolo popular de esperanza, libertad y resistencia.

Estas marchas se producen cuatro días antes de se entregue el Nobel de la Paz a María Corina Machado que, según ha confirmado este sábado el Instituto Nobel noruego, asistirá a la ceremonia de entrega que se celebrará el próximo 10 de diciembre en Oslo.

La líder de Venezuela Vente fue reconocida, el pasado 10 de octubre, con el premio Nobel de la Paz por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia".

El jurado determinó que Machado, a la que definió como "una figura de unidad en una oposición política que antes estaba dividida", se ha visto "obligada a vivir escondida" y permanece dentro de Venezuela, "una decisión que ha inspirado a millones" de personas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

España repatría a una mujer y un niño de un campo de desplazados en Siria en el que hay familiares de Estado Islámico

Una ciudadana española y un menor fueron trasladados desde Roj, noreste de Siria, con apoyo estadounidense y de las fuerzas locales, en una operación en la que Washington destacó la importancia de estos retornos ante desafíos humanitarios y de seguridad

España repatría a una mujer

Sánchez ve en los audios del hospital de Torrejón "el modelo del PP" en sanidad "para hacer negocio y que ganen cuatro"

El presidente defiende que grabaciones que involucran al consejero de una empresa sanitaria evidencian prácticas orientadas al beneficio privado en servicios estatales, acusando al partido opositor de priorizar intereses económicos antes que el bienestar colectivo, especialmente en periodo electoral

Sánchez ve en los audios

Prisión provisional para la madre del menor de 4 años que apareció muerto en Garrucha (Almería) y para su pareja

Prisión provisional para la madre

El jefe de Estupefacientes detenido en Valladolid pasa mañana a disposición judicial

Infobae

Cuatro fallecidos en las carreteras desde el inicio del puente de la Constitución

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional deniega el

La Audiencia Nacional deniega el asilo a un colombiano que recibió amenazas de muerte por parte de grupos armados: considera que es “delincuencia común”

Las víctimas de la DANA afirman que no se reunirán con Pérez Llorca hasta que exija a Mazón que deje el acta de diputado

Sánchez asegura que no hay contactos con Junts, pero afirma que sus socios quieren agotar legislatura

Sánchez advierte a Trump: Europa no será “vasalla” de ningún otro poder

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, da un plazo de una semana para negociar los presupuestos: “Si no los aprobamos, se convocarán elecciones”

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 6 diciembre

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 6 diciembre

Las mujeres ingenieras cobran de media 3.000 euros menos que los hombres y representan solo el 20% de trabajadores del sector

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 4

Ana Rodríguez, ambientóloga, sobre el precio de la gasolina: “Estamos pagando de más por el mismo producto”

DEPORTES

Estos son los estadios donde

Estos son los estadios donde jugara España en la primera fase del Mundial 2026

Horario de los partidos de España en el Mundial 2026: dos a las seis de la tarde en Atlanta y uno a las 2 de la madrugada en Guadalajara

Los jugadores de Cabo Verde en LaLiga: tres “Tiburones” que España debe vigilar en el Mundial 2026

Uruguay, un rival en el Mundial 2026 con ADN de LaLiga: los jugadores celestes que juegan en clubes españoles

Miami, Houston y Atlanta: cuánto cuesta viajar a las tres sedes en las que jugará España en la fase de grupos del Mundial 2026