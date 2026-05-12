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Luka Doncic, un adiós a la temporada sin jugar

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Chicago (EE.UU.), 11 may (EFE).- Luka Doncic terminó este lunes su primera campaña completa con Los Ángeles Lakers, en la que fue máximo anotador de la NBA con 33.5 puntos de media, pero con el remordimiento por no haber podido competir en los 'playoffs' por su lesión en los isquiotibiales.

Doncic vio desde el banquillo como los Lakers cayeran 115-110 en la Crypto.com Arena contra los Oklahoma City Thunder, que cerraron 4-0 las semifinales del Oeste.

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El esloveno había disputado su último partido precisamente contra los Thunder el pasado 2 de abril, todavía en la temporada regular, antes de que su lesión pusiera fin a su temporada.

Fue un duro golpe para el equipo de JJ Redick, que ganó 53 partidos en la temporada regular y que llegó a los 'playoffs' como cuarto cabeza de serie.

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Los Lakers eliminaron a los Houston Rockets en la primera ronda, pero no pudieron competir contra los Thunder, vigentes campeones de la liga, sin la estrella eslovena.

Doncic promedió 33.5 puntos por partido y fue protagonista de noches espectaculares, con 60 puntos endosados a los Miami Heat y 51 a los Chicago Bulls, entre otros.

El esloveno estará ahora pendiente de la evolución de la plantilla, con varios integrantes, incluido LeBron James, que tienen su futuro en el aire.

James, de 41 años, será agente libre y todavía no ha aclarado su futuro.

El único objetivo en Los Ángeles es pelear por un anillo, pero el técnico JJ Redick ha admitido que a los Lakers todavía les falta trabajo por hacer. EFE

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EFE

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