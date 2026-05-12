Siete comunidades están bajo aviso por lluvias y tormentas, con Cataluña en nivel naranja

Madrid, 12 may (EFE).- Siete comunidades autónomas del nordeste peninsular se encuentran bajo aviso por lluvias y tormentas que podrán dejar granizo y rachas muy fuertes de viento, de las cuales Cataluña está en nivel naranja (riesgo importante), y las seis restantes en amarillo (peligro bajo).

Se suma Almería (Andalucía) en el sur peninsular bajo aviso también amarillo, aunque por vientos de hasta 70 kilómetros por hora.

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Las comunidades bajo aviso amarillo por lluvias y tormentas son las siguientes: Aragón, Castilla y León, Navarra, País Vasco, La Rioja y la Comunidad Valenciana.

Se prevé que el tiempo siga marcado por la borrasca situada al oeste de Portugal.

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En Cataluña, que está en nivel naranja, se acumularán previsiblemente más de 30 litros por metro cuadrado en una hora en la depresión central de Barcelona.

En el caso del prelitoral de Barcelona se recogerán más de 40 litros por metro cuadrado en una hora, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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En las zonas afectadas por avisos amarillos las lluvias y tormentas acumularán entre 15 y 20 litros por metro cuadrado en una hora.

En Castilla y León están bajo aviso Burgos y Soria; en el País Vasco, la provincia de Álava; en la Comunidad Valenciana, la provincia de Castellón.

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Salvo en el sureste, en el resto del país se prevén cielos nubosos o muy nubosos, aunque con tendencia a abrirse claros o a despejar por la tarde en el sur y en Baleares.

A partir del mediodía habrá chubascos que podrán ir acompañados de tormenta y, ocasionalmente, de granizo y de rachas de viento muy fuertes, en zonas de montaña de la mitad norte.

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Además, podrán extenderse a otros puntos de la meseta norte, Navarra, sur del País Vasco, Aragón, Madrid y norte de Castilla-La Mancha.

En Cataluña y en el Bajo Aragón se espera que los chubascos y las tormentas sean fuertes y acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

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Podrá darse alguna nevada en cumbres de los Pirineos. EFE