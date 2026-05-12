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JJ Redick y el futuro de LeBron James: "Ni lo pensé, veremos en la 'offseason'"

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Chicago (EE.UU.), 11 may (EFE).- JJ Redick, técnico de Los Ángeles, aseguró este lunes que todavía no ha pensado en el futuro de LeBron James, que acaba este año su contrato de 104 millones con la franquicia angelina, después de la derrota sufrida contra los Oklahoma City Thunder que puso fin a la campaña de los de púrpura y oro.

"Ni lo pensé y veremos la 'offseason' en la 'offseason', que será en los próximos dos meses", dijo Redick en la rueda de prensa posterior al partido perdido 115-110 por los Lakers en la Crypto.com Arena que cerró 4-0 las semifinales del Oeste.

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LeBron, de 41 años, será agente libre al acabar la presente temporada y todavía no ha aclarado su futuro.

Redick estuvo al borde de las lágrimas al hablar de la temporada vivida al frente de los Lakers.

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"Cuando la temporada termina siempre hay muchas emociones, sin duda me siento agradecido por nuestros jugadores, los Lakers, nuestros aficionados. Pudimos rendirnos, no lo hicimos. Nuestros aficionados fueron fantásticos esta noche. Agradecido", dijo.

Pero admitió que el objetivo de los Lakers es ganar un anillo, y que todavía tienen camino por hacer.

"Queremos ganar un campeonato y no somos lo suficientemente buenos ahora. Para eso servirán los próximos dos meses", destacó. EFE

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EFE

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