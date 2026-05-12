Cuatro heridos, tres graves, en un choque frontal en la M40 en una persecución policial

Madrid, 12 may (EFE).- Cuatro personas han resultados heridas, tres de ellas con pronóstico grave, esta madrugada en la carretera M40 de Madrid tras chocar frontalmente contra una furgoneta un vehículo que estaba huyendo de la policía, según ha informado Emergencias Madrid.

Sobre las 4:30h de la madrugada se ha producido un choque frontal entre una furgoneta y un turismo en la salida 19A de la M40, cuando el turismo, que huía de la Policía Nacional, ha entrado en la M40 en dirección contraria.

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Como consecuencia del fuerte impacto, los dos conductores han quedado atrapados en el interior y han sido rescatados por Bomberos del ayuntamiento de Madrid.

Sanitarios de Samur-PC han atendido en el lugar a cuatro personas, tres de ellas con pronóstico grave.

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El conductor del turismo, un varón de 34 años, que presentaba bajo nivel de consciencia, ha sufrido un traumatismo toracoabdominal y pélvico y ha tenido que ser intubado y trasladado grave al Hospital 12 de Octubre.

El conductor de la furgoneta, un hombre de unos 45 años ha sido trasladado como potencialmente grave a La Paz con un traumatismo toracoabdominal

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Las dos mujeres que viajaban en el turismo, de 30 y 23 años, han sido trasladadas al Hospital Gregorio Marañón con un traumatismo toracoabdominal y al Hospital 12 de Octubre con un traumatismo craneoencefálico leve respectivamente.

Los otros dos pasajeros del vehículo han quedado bajo custodia policial.

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Efectivos de Policía Municipal ha escoltado los convoys de los pacientes graves a los diferentes hospitales. EFE