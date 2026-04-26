Espana agencias

2-4. Arribas guía a un Almería que duerme en ascenso directo

Guardar

Granada, 26 abr (EFE).- El Almería, con tres goles de Sergio Arribas, ha sumado su segunda victoria seguida y cierra la jornada en zona de ascenso directo al ganar este domingo en Los Cármenes por 2-4 al Granada, que enlaza dos derrotas consecutivas y sigue sin cerrar su permanencia en Segunda.

El Granada salió al partido mucho mejor, con ocasiones claras de Sergio Ruiz y del francés Baila Diallo, y el 1-0 marcado por Alemañ en el minuto 11 en una acción de estrategia en un saque de banda.

El tanto en contra hizo reaccionar al Almería, que remontó en los siguientes siete minutos gracias a la calidad de Sergio Arribas, que empató con un gran tiro desde fuera del área y marcó el 1-2 al rematar de primeras un saque de esquina.

El partido tomó un claro color visitante y Arribas rubricó su triplete en el tramo final del primer tiempo al transformar en gol un ‘penalti VAR’ por agarrón de Sergio Ruiz al brasileño Roberto Ely, perdonando la sentencia los almerienses antes del descanso con dos claras ocasiones del brasileño Leo Baptistao.

El Granada dominó la segunda parte, pero con una manifiesta incapacidad para hacer daño a un Almería que en todo momento controló el choque y que lo liquidó con un tanto de Miguel de la Fuente en el minuto 69 tras una sensacional jugada colectiva de los visitantes.

El tramo final del partido sólo sirvió para que la afición local despoblara las gradas, muy enfadada y crítica con su equipo, para que la visitante festejara el triunfo de los suyos, y para que en la última acción marcara Pablo Saénz el tanto que puso el 2-4 final.

- Ficha técnica:

2 - Granada: Luca Zidane (Astralaga, m.90); Álvaro Lemos (Pau Casadesús, m.69), Oscar, Loic Williams, Hormigo (Pablo Sáenz, m.46), Diallo (Rodelas, m.83); Rubén Alcaraz, Sergio Ruiz (Izan, m.46), Alemañ, José Arnaiz; y Petit (Baba, m.69).

4 - Almería: Andrés Fernández; Luna (Chumi, m.72), Bonini, Ely, Álex Muñoz (Centelles, m.90); Lopy (André Horta, m.80), Dzodic; Baptistao (Arnau, m.66), Arribas, Embarba (Morci, m.80); y Miguel (Thalys, m.80).

Goles: 1-0, (m.11) Alemañ. 1-1, (m.14) Arribas. 1-2, (m.18) Arribas. 1-3, (m.38) Arribas, de penalti. 1-4, (m.68) Miguel. 2-4, (m.97) Pablo Sáenz.

Árbitro: Saúl Ais (C. Valenciano). Mostró cartulina amarilla a los locales Sergio Ruiz (m.37) y Baba (m.84), y al visitante Dzodic (m.62)

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 37 de Segunda División disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 15.239 espectadores, según cifra oficial, más de mil de ellos aficionados visitantes. EFE

jag/cb/arh

Últimas Noticias

Gobierno Vasco y central comenzarán a negociar la próxima semana la gestión económica de la Seguridad Social de Euskadi

Gobierno Vasco y central comenzarán a negociar la próxima semana la gestión económica de la Seguridad Social de Euskadi

33-36. Bidasoa Irún gana con facilidad en Valladolid

Infobae

Sinner: "El virus no sé si es algo solo de aquí o más general"

Infobae

Sinner: "Jódar tiene muchísimo talento, me gusta su mentalidad"

Infobae

Trabajan en la extinción de un incendio en la planta de reciclaje de Onda (Castellón)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Gernika recuerda 89 años después el bombardeo con un homenaje institucional que ha puesto el acento en la memoria, la emoción y una llamada unánime a la paz

Gernika recuerda 89 años después el bombardeo con un homenaje institucional que ha puesto el acento en la memoria, la emoción y una llamada unánime a la paz

Así funciona el nuevo sistema antiatropello que incorporarán los autobuses de Madrid

Condenado a seis años y nueve meses de cárcel un hombre que pilotó una lancha con 26 migrantes desde Argelia a Murcia para facilitar su entrada en España

El truco para enfriar tu coche más de 10 grados sin usar el aire acondicionado

Defensa indemniza a dos hijos de un militar que murió por la exposición continua al polvo de amianto que recubre los buques de la Armada

ECONOMÍA

Cuándo se cobra la pensión en abril de 2026 según el banco: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Cuándo se cobra la pensión en abril de 2026 según el banco: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

El agua redibuja el mapa del crecimiento: la disponibilidad hídrica empieza a definir dónde se invierte, qué se produce y qué territorios crecen

Las mascotas no pueden heredar una casa, pero sus dueños sí pueden indicar en el testamento dónde deben vivir y cuánto gastar en cuidarlas

La batalla entre las renovables y la nuclear en Extremadura la ganan las grandes energéticas: “Las compañías han ido posicionándose en el mercado del futuro”

Tres ciudades españolas entre las mejores del mundo para teletrabajar: Madrid y Barcelona no aparecen en el ranking

DEPORTES

Sinner cumple y se impone a Moller para avanzar a octavos de final del Mutua Madrid Open

Sinner cumple y se impone a Moller para avanzar a octavos de final del Mutua Madrid Open

Alerta en el Mutua Madrid Open por la presencia de un virus que ha provocado la retirada de varios tenista

Malas noticias para el Atlético de Madrid: Pablo Barrios sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo

Emmanuel Reyes Pla, el boxeador que se marchó de Cuba a España en busca de un sueño: “Mi padre me ha visto ser olímpico, con eso me puedo morir tranquilo

El mito del ascenso a Primera División: el dinero “malgastado” de las ciudades de Segunda que apoyan a los clubes con recursos públicos