Lebron-Augsburger y González-Josemaría, campeones en Bruselas

Redacción Deportes, 26 abr (EFE).- Las dupla hispano argentina formada por Juan Lebrón y Leandro Augsburger, en categoría masculina, y el dúo español formado por Beatriz González y Paula Josemaría, en categoría femenina, se alzaron este domingo con las victorias en la final del torneo de Bruselas de P2.

La sorpresa llegó de la mano de las dos mejores duplas del mundo del ránking FIP. Juan Lebron y Leandro Augsburger consiguieron derrotar a los número uno, Agustín Coello y Agustín Tapia, por 2-6 y un doble 6-3 tras una hora y media de partido.

A pesar de que la final empezó dominada por la pareja hispano-argentina y se llevaron el primer set por 6-2, la reacción llegó en el segundo juego donde Lebron y Augsburger tiraron de ingenio para poder vencer así a Tapia y Coello y conseguir el título que les acredita como campeones del torneo de P2 de Bruselas.

Por su parte en la final femenina, la pareja española formada por Beatriz González y Paula Josemaría se alzó con su tercer título consecutivo tras una clara victoria sobre la dupla hispano-argentina formada por Gemma Triay y Delfi Brea por 7-5 y 6-2, en la que fue su cuarta final consecutiva.

Tras los logros obtenidos en Miami y Nueva Giza (Egipto), las número dos se impusieron en Bruselas para conseguir un nuevo título y confirmar el dominio español sobre las primeras del mundo.

Desde el principio, González/Josemaría impusieron su ritmo de juego, más agresivo y preciso para tomar la delantera a sus rivales. Tras una hora y cincuenta minutos de partido, fueron superiores y consiguieron llevarse la victoria. EFE