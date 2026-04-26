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1-2. El Elche da un paso hacia la permanencia y hunde al Oviedo

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Oviedo, 26 abr (EFE).- El Elche firmó este domingo un valioso triunfo en el Carlos Tartiere (1-2) en su lucha por la permanencia, con goles de Bigas y Gonzalo Villar, y hundió un poco más al Oviedo, que tras esta derrota tiene pie y medio en Segunda División.

El equipo ilicitano comenzó el duelo con mucha intensidad y en el minuto 6 Bigas recibió el balón a diez metros de la frontal del área y, con un zurdazo tremendo, puso el balón en una escuadra para hacer el 0-1.

Solo diez minutos después, una pérdida de Reina en la salida del balón la provechó Álvaro Rodríguez, que cedió el balón atrás y Gonzalo Villar marcó el 0-2.

El Elche estaba ganando fácil una 'final' por la permanencia y el Real Oviedo, irreconocible y en su peor versión desde la llegada de Guillermo Almada a su banquillo, no era capaz de responder a la superioridad ilicitana. El uruguayo Fede Viñas era el único que demostraba ser capaz de poner en aprietos al conjunto visitante.

En el tramo final del primer, el Oviedo solo lo intentó por medio de Hassan por la banda derecha ante un Elche que dispuso de una buena ocasión para lograr el 0-3, pero la evitó Escandell tras un disparo de André da Silva.

El segundo tiempo comenzó con Thiago Fernández en lugar de Sibo en el Real Oviedo, que siguió sin muchas ideas de cómo hacer daño al Elche, aunque el mediapunta argentino, Viñas e Ilyas Chaira consiguieron que el balón estuviese más cerca del área del Elche.

Almada siguió moviendo su banquillo, metiendo a Cazorla y Thiago Borbas por Hassan y Rahim y cambiando el esquema, con Vidal de central junto a Carmo y Costas, y Thiago e Ilyas Chaira como carrileros.

El cuarto cambio en el Oviedo fue el de Javi López por un Carmo que se encaró con la grada y a un cuarto de hora del final, tras un saque largo de Escandell, llegó el 1-2 de Ilyas Chaira, que definió bien ante Dituro.

El técnico del Elche, Eder Sarabia, metió a Petrot y Víctor Chust para defender el área y, aunque el Real Oviedo centró y centró, apenas puso en apuros al conjunto visitante.

- Ficha técnica:

1 – Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Costas, Carmo (Javi López, m. 65), Rahim (Cazorla, m. 59); Sibo (Thiago Fernández, m. 46), Fonseca (Colombatto, min 75); Hassan (Borbas, m. 59), Reina, Ilyas Chaira; Fede Viñas.

2 – Elche: Dituro; Fort (Tete Morente, m. 62), Sangaré (Víctor Chust, m. 81), Affengruber, Bigas, Pedrosa (Petrot, m. 81); Febas, Aguado (John Chetauya, m. 69), Gonzalo Villar; André da Silva (Valera, m. 69) y Álvaro Rodríguez.

Goles: 0-1, M.6: Bigas. 0-2, M.16: Gonzalo Villar. 1-2, M.76: Ilyas Chaira.

Árbitro: Sánchez Martínez (comité murciano). Amonestó a los locales Fonseca (m.63) y Thiago Fernández (m.75). Expulsó con roja directa al visitante Germán Valera (m. 95).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 32 de LaLiga EA Sports disputado en el Carlos Tartiere ante 25.615 espectadores. EFE

pfg/mfc/ism

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