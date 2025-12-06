Espana agencias

El árbol de Navidad se reinventa, pero el modelo natural sigue siendo el rey de esta fecha

Madrid, 6 dic (EFE).- Para muchos ciudadanos la cuenta atrás para las fiestas navideñas comienza con la instalación del árbol de Navidad en sus casas, un gesto que cada año vuelve y en el que, aunque el abeto de inspiración natural sigue siendo el más demandado, se abren paso tendencias como los árboles plegables o de luces.

En esta tradición floral, muchos ciudadanos escogen el puente de la Inmaculada, el próximo lunes 8 de diciembre, para preparar sus casas con los adornos de Navidad, una decoración donde el abeto, ya sea natural o artificial, sigue siendo una de las principales atracciones de estas fechas.

Las empresas cultivadoras de abetos navideños que comercializan anualmente estos árboles en Mercabarna-flor en el periodo navideño esperan vender unas 5.000 unidades, un número similar al del año pasado, pero un 5 % superior a años anteriores, ha precisado a Efeagro la Asociación Empresarial de Mayoristas de Mercabarna-Flor.

Para la asociación empresarial, esta tendencia alcista se debe a una mayor preferencia de los consumidores finales hacia lo natural y sostenible, en detrimento de los árboles de plástico.

Los precios se mantienen prácticamente iguales a los del año pasado, ha añadido.

Al detalle, el 95 % de los abetos que se venden son de la variedad "nordmanniana" (el abeto caucásico), muy apreciada por los consumidores por la resistencia de sus hojas, ha precisado, mientras que el 5 % restante son de la variedad "nobilis" (abeto noble).

Los abetos proceden sobre todo de las plantaciones de Sant Hilari Sacalm, pero también del Pasteral y la Cellera, las tres poblaciones están situadas en la comarca de La Selva en la provincia de Girona.

De acuerdo a los datos de Mercabarna-flor, un 60 % de la demanda se inclina por abetos de entre 1,50 metros y 2 metros, que corresponden a los que se venden para decorar los hogares.

Un 30 % se decanta por los de entre 2,25 metros y 2,50 metros, para decorar grandes espacios (porterías de edificios, comercios, sector de la hostelería y la restauración, entre otros) y el 10 % restante (entre los 1,50 metros y los 1,75 metros), son vendidos por los floristas a consumidores con hogares pequeños.

En general, los clientes buscan cada vez más opciones de árboles más naturales, ha revelado el responsable del negocio La tienda de Navidad, Jesús Comendador, que ha comentado a su vez que después de la pandemia sí hubo un crecimiento de un producto más artificial.

Y aunque el abeto tradicional sigue siendo el más demandado, se han abierto paso en los últimos años tendencias como los árboles de luces o lo plegados.

Sobre estos últimos, el responsable de la tienda ha destacado que muchos consumidores lo guardan de un año para otro incluso con la decoración puesta.

También han ganado espacio los árboles estrechos, ha añadido, estos son más verticales y menos anchos, mientras que se han abierto paso otros que son a la mitad, para colocar pegado a una pared.

El volumen de facturación durante estas semanas supone una "locura" en esta tienda, que trabaja principalmente en el canal online; no obstante, han llegado a recibir pedidos durante todo el año, incluso en meses como febrero y agosto.

Comendador atribuye este hecho a que algunos consumidores piensan que en esas fechas fuera de temporada los árboles se pueden encontrar más baratos, algo que ha descartado ya que mantienen un precio estable y similar durante todo el año, ha defendido. EFE

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código 21073000 y otros)

