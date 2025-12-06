Ecologistas en Acción ensalza la lucha de comunidades locales en su asamblea confederal

Santiago de Compostela, 6 dic (EFE).- Ecologistas en Acción ha inaugurado este sábado su asamblea confederal, celebrada en Vigo, con una mensa redonda en la que se ha ensalzado el trabajo conjunto del ecologismo con comunidades locales para luchar contra minas o proyectos como la celulosa de Altri en Palas de Rei (Lugo).

La asamblea, que se ha realizado por primera vez en Galicia y se desarrolla entre hoy y el lunes, ha reunido en su inauguración a representantes de diferentes movimientos sociales locales que ejercen el activismo ecologista cotidiano.

La mesa ha estado moderada por la expresidenta de la plataforma de afectados por el vial de Beade (Avibe) Ana Pascual, que ha contado la experiencia de este movimiento contra una carretera comarcal que discurriría por el cinturón rural vigués, "destrozando entornos de alto valor natural, afectando a dos ríos y llevándose por delante numerosas viviendas", ha dicho.

En los seis años que llevan organizándose, han conseguido que este proyecto sea conocido y "rechazado" por los vigueses y, aunque todavía no se ha realizado, sigue figurando en el plan de ordenación urbana, por lo que la plataforma tiene previsto presentar un contencioso.

El activista del Área de Minería de Ecologistas Joám Evans ha recordado los conflictos que Galicia ha vivido en la última década por la reactivación de la minería metálica y el papel que ha tenido el ecologismo articulado con las comunidades locales.

"Todos y cada uno de los proyectos mineros han sido tumbados o paralizados a través de una intensa movilización social encabezada por el movimiento ecologista: Corcoesto (oro), Touro (cobre), San Finx (volframio), Doade (litio), Penouta (coltán), Varilongo (volframio), Corcel (cobalto), Silán (feldespato), San Juan (volframio)", ha asegurado.

Por su parte, la portavoz del Sindicato Labrego Galego Isabel Vilalba ha defendido el apoyo ciudadano a proyectos de producción agroecológica como única manera de garantizar alimentos sanos y nutritivos y un entorno rural vivo.

"Cada día las personas tienen más dificultades para acceder a alimentos que no enfermen, aparecen nuevas alertas de virus y patologías relacionadas con la degradación del entorno natural y el cambio climático", ha alertado.

En la mesa también se ha hablado de comunidades de montes y el portavoz de la que existe en Tameiga (Pontevedra), Gonzalo Pérez, ha dicho que esta figura, que el ordenamiento jurídico español no reconoce pero la ley civil galega sí, estuvo en el centro de la lucha contra el proyecto urbanístico Ciudad Deportiva del Celta de Vigo.

"Fue una victoria agridulce porque finalmente sacaron adelante una figura de construcción fraudulenta y accedimos a que nos expropiaran 15.000 metros cuadrados (del millón inicial). Pero fue una victoria porque nos mantuvimos firmes, evitamos el mal mayor y seguimos teniendo nuestros montes comunales", ha asegurado.

La mesa la ha cerrado Marta Gontá, portavoz de Por Unha Ulloa Viva, la plataforma que ha impulsado la campaña 'Altri Non' contra la plata de celulosa que se quiere instalar en Palas de Rei (Lugo).

"La Xunta de Galicia nos está haciendo sufrir mucho, porque en lugar de defender el futuro y la salud de nuestras hijas, se ha aliado con quienes quieren monopolizar los recursos y contaminarnos. Por lo tanto, deberían disculparse y, con ello, cerrar definitivamente este proyecto de forma clara", ha exigido. EFE