Díaz alerta del "vaciado" del derecho a la vivienda, que genera desigualdad, y urge a acabar con la especulación

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha recriminado que se ha "vaciado" el derecho constitucional a la vivienda, que se ha convertido en una "fábrica de desigualdad" en el país, y ha exhortado a acabar con la "especulación" inmobiliaria que, a su juicio, han permitido PP y PSOE durante los gobiernos anteriores.

También ha exhortado a desplegar más el Estado Social con sanidad, educación y empleo de calidad en España, dado que esto también es un mandato constitucional claro.

Durante una comparecencia ante los medios en el acto de la conmemoración de la Carta Maga en el Congreso, Díaz ha proclamado que ya ha llegado el momento de "actuar" e intervenir en el mercado de la vivienda, dado que el precio del alquiler en muchas ciudades se ha vuelto "imposible".

En esta línea, Díaz ha desgranado que el artículo 47 de la Constitución consagra el derecho fundamental a la vivienda, incidiendo además en que este precepto además deja claro que se prohíbe "especular" con ella.

Sin embargo, la también ministra de Trabajo ha lamentado que durante años se ha producido un "vaciamiento" de este mandato constitucional y "no se ha dejado de especular", convirtiéndose este derecho "en el principal negocio del país", algo que ha permitido PP y PSOE.

Por tanto, ha reclamado medidas para bajar el precio del alquiler y la vivienda en general. Y es que aunque comparte que se tiene que desarrollar el paque público de pisos, la clave ahora es intervenir el mercado como ha planteado Sumar con una propuesta de decreto que insta a prorrogar contratos que alquiler sin aumento de precio o prohibir la compraventa de vivienda con carácter especulativo.

"Hoy la fábrica de desigualdad en España se llama vivienda y creo que lo que están esperando los jóvenes y las gentes de bien de este país, que muestran desafección hacia el texto constitucional, es que justamente hagamos posible que se arreglen sus problemas muy singularmente el que se refiere al artículo 47", ha remachado.

"NECESITAMOS MÁS ESTADO SOCIAL QUE NUNCA"

Aparte, Díaz ha subrayado que ante la efeméride de la aprobación de la Constitución española hay que defender las instituciones y la legalidad, pero constatando una reflexión serna y es que la Carta Magna no nace "en los palacios" sino en la calle, por medio de las luchas de la clase obrera, de los estudiantes y de las mujeres "con mucho sufrimiento y mucho dolor".

También ha ensalzado que tanto la Constitución como el pueblo español es "plurinacional", con muchas "lenguas y culturas", y ha aseverado que el principal texto normativo del país hablar de un Estado Social que se tiene que potenciar más. "Toca desarrollarlo, necesitamos más Estado Social que nunca", ha ahondado Díaz para agregar que la prioridad es garantizar una sanidad, educación y mercado laboral de calidad.

