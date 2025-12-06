Belarra confía en que Extremadura "sea el primer paso para volver a poner en pie a la izquierda transformadora"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha confiado en que en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, ojalá Extremadura sea también el primer paso para volver a poner en pie a la izquierda transformadora a nivel autonómico en este país".

Ione Belarra ha considerado "fundamental un proyecto como Unidas por Extremadura", liderado por Irene de Miguel, que "puede representar ese proyecto de transformación social para Extremadura mejor que nadie", ha valorado.

"Es evidente que todo el proyecto de transición ecológica en esta tierra tiene por objetivo aquilatar esta tierra de arriba abajo, de placas solares, para que aquí no le quede ni un euro a los extremeños", por lo que ha confiado en que el 21D consigan "echar de una vez por todas al Partido Popular, pero echar también de una vez por todas al bipartidismo".

Ione Belarra se ha pronunciado de esta forma este sábado con un acto electoral en el que ha participado en Plasencia, con motivo de las elecciones autonómicas en Extremadura del 21 de diciembre, con la eurodiputada Irene Montero, y la candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel.

En su intervención, Belarra Belarra ha resaltado que Extremadura "es una tierra de sacrificio", que "se ha construido de manera colonial durante décadas", por lo que ha considerado que "no es casualidad que lo primero" que hizo Guardiola es "eliminar el impuesto de patrimonio, robar a la gente trabajadora para regalárselo a los ricos".

"DERECHAS ASALVAJADAS"

Bellarra ha señalado que la condena contra el Fiscal General del Estado "no tiene precedentes" porque se le ha "inhabilitado para sacarle del cargo y hacer un aviso a navegantes", pero ha resaltado que "sí tiene muchos antecedentes en este país", ya que según ha dicho, "ha habido guerra sucia judicial contra las fuerzas independentistas" y contra Podemos, "con decenas de casos que han terminado finalmente archivados".

La dirigente de Podemos ha señalado que ahora mismo están "las derechas asalvajadas, no solo en la señora Guardiola, que de moderada, la verdad, tiene más bien poquito", sino que también están "echadas al monte" en países como Estados Unidos o en Argentina, donde Milei "está destruyendo el estado de bienestar hasta hacer la vida imposible".

Se trata también "del proyecto de las derechas y del Partido Popular en nuestro país", ha asegurado Belarra, quien ha apuntado que "el PP, de la mano de ultraderecha de Vox, ha demostrado en estos años de gobiernos autonómicos cuál es su política", a la que "le da exactamente igual la vida de la gente trabajadora".

"Están dispuestos a sacrificar nuestra vida para enriquecerse y enriquecer a sus amigos", algo que a juicio de la dirigente de Podemos, es necesario "confrontar en estas elecciones" del 21 de diciembre, con el objetivo de "reventar, de destruir" una "política de muerte, una necropolítica" que según ha dicho, es "está viendo con la gestión de las residencias de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Valenciana con una gestión homicida de la DANA, como hizo el señor Mazón", con la gestión de los incendios en Castilla y León, en Extremadura", ha señalado.

Según ha dicho, la forma de gobierno del PP es "una política de muerte", que es lo que es necesario "combatir con todas nuestras fuerzas" en las elecciones del 21D en Extremadura.

MULTIREINCIDENCIA

Durante su intervención, Belarra ha resaltado que ahora tanto el PSOE, como el PP y Vox "andan muy preocupados en el Congreso de los Diputados por la multirreincidencia", lo que a su juicio supone "perseguir la pobreza" y "criminalizar a la gente más humilde de esta sociedad".

"¿Sabéis quiénes son los multirreincidentes, compañeros y compañeras? Rajoy, Aznar, Aguirre, Koldo, Ábalos, Santos Cerdán. Ellos son los multirreincidentes", ha aseverado Bellarra, y que quienes "se llevan el dinero a Suiza" y "nos roban a través de regalos fiscales a los rentistas", y son los que "hay que perseguir hasta que acaben todos en la cárcel".

Además, Belarra ha considerado que durante la campaña electoral en Extremadura es necesario trasladar a los ciudadanos que PSOE y PP son una "estafa" por el "rearme silencioso", en el que se están invirtiendo "miles y millones de euros que se están gastando, que debería ir a la sanidad pública, a la educación pública o la Universidad de Extremadura", apuntado.

En ese sentido, la dirigente de Podemos ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha recortado 1.500 millones de euros en educación en 2024 y 2025 por la vía de inejecución del gasto", y "ha recortado 1.000 millones de euros en transición ecológica", mientras que "en los últimos cuatro consejos de ministros han dedicado 18.000 millones de euros a contratos de la industria militar, ha alertado.

"Se están gastando nuestro dinero, debería ir a rebajar las listas de espera, en armas y tanques por orden de Donald Trump", ante lo que ha advertido que desde Podemos no lo van a "a permitir" y van "a levantar la voz tantas veces como sea necesario", ha resaltado.

También ha criticado la situación de la vivienda en España, respecto de la que tachado de "vergüenza" que la ministra del área, Isabel Rodríguez "se dedica a hacer llamamientos, a pedir solidaridad a los caseros", por lo que ha considerdo que "debería dimitir por hacer algo así".

"Es una vergüenza que anuncien una empresa pública de vivienda con cero viviendas", ha criticado Belarra, quien ha avanzado que Podemos a pedir "que se intervenga el mercado del alquiler, que se bajen los alquileres por ley y que se cierren los pisos turísticos", ya que a su juicio "están desviando las casas donde debería poder vivir la gente para los turistas", ha criticado.