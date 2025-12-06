Espana agencias

Ayuso reprende a Sánchez por "poner en tela de juicio" el sistema sanitario y a empleados del Hospital de Torrejón

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reprendido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "poner en tela de juicio" a "todo el sistema sanitario" así como a los profesionales del Hospital de Torrejón de Ardoz.

En declaraciones a los medios previas al acto de celebración del 47º aniversario de la Constitución Española en el Congreso de los Diputados, Ayuso ha reaccionado así a unas palabras del presidente del Gobierno en las que apuntaba que los audios del consejero delegado de la empresa gestora del Hospital de Torrejón representan el modelo del Partido Popular que consiste "en hacer negocio con la sanidad pública para que ganen cuatro".

"¿Qué hemos hecho esta semana antes de empezar a negar, insultar y arremeter? Abrir una nueva inspección que se une a las 40 inspecciones anuales que tiene el Hospital de Torrejón y que, por supuesto, vamos a seguir incrementando, porque no lo queremos dejar aquí", ha defendido Ayuso.

En este sentido, la líder del PP madrileño ha destacado que el centro hospitalario recibe por parte de sus pacientes "un 8,6 de 10 de media" y ha animado a comparar el dato de espera de este hospital con el de hospitales de otras regiones.

"Han aumentado su plantilla, han aumentado la actividad, no ha habido quejas hasta el momento, y por eso no se puede poner en tela de juicio ni a todo el sistema sanitario por mucho que lo esté promoviendo Pedro Sánchez directamente, como ha hecho esta semana, o a los profesionales de este hospital", ha aseverado.

En este sentido, la presidenta autonómica ha señalado que "si dicen que se ha utilizado material reutilizado de otros pacientes", significa que "ha habido negligencia" por parte de los enfermeros y del profesional sanitario del hospital. "Y eso no lo voy a asumir", ha zanjado.

NO SE RESTRINGIRÁ EL CONTRATO CON RIBERA SALUD

Ya en el patio del Congreso, a preguntas de los periodistas, Ayuso ha vuelto a defender a los trabajadores del Hospital de Torrejón y las listas de espera "inmejorables" que tiene este centro. Además, ha asegurado que por el momento no hay "motivos ni pruebas" para rescindir el contrato con Ribera Salud, gestora de ese hospital.

La mandataria madrileña ha afirmado, no obstante, que no dan por cerrada las investigaciones y que seguirán con ellas, pero ha remarcado que "si hubiera habido mala praxis", no hubiera tenido problema alguno de plantear un cambio en el contrato de gestión del hospital. Y que le parece razonable la salida del CEO de la compañía concesionaria.

Díaz Ayuso ha defendido que en este caso --y en otros en los que se siente atacada por el Gobierno de España y por la oposición-- se deben tomar medidas con mesura, y no en función de determinadas noticias de prensa o por las prisas de algunos, para así no tomar decisiones ilegales.

