Espana agencias

Ayuso llama en el Día de la Constitución a "seguir caminando juntos" frente a bandos que llevan a "los peores episodios"

Guardar

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho un llamamiento a la sociedad española en el Día de la Constitución para "seguir caminando juntos" frente a los bandos que llevan a "los peores episodios de la historia".

Así lo ha compartido el Ejecutivo autonómico en un comunicado tras la asistencia de Ayuso al acto de conmemoración del 47º aniversario de la aprobación de la Constitución Española, donde ha trasladado su "orgullo" por el hecho de que hace 47 años, españoles "de toda procedencia y todo color político" fueran capaces de unirse por "la necesidad de seguir caminando juntos, no seguir creando una España de sospechas, rencores y bajo el interés común de querer aceptarse y vivir en pluralidad".

Frente a ello, ha lamentado "la España que se está fabricando desde hace algún tiempo", que "busca los bandos y el agravio", de manera que "quien redacte, legisle, juzgue, opine, de partida será sospechoso, culpable o creído".

"Esto es pernicioso y nos lleva a los peores episodios de nuestra historia, como lo es trocear esta nación de siglos y hacerlo sobre todo en manos de aquellos que no la quieren, especialmente el nacionalismo, que desde distintas comunidades autónomas separatistas está creando con el apoyo y el patrocinio del Gobierno una ruptura que va sin frenos", ha concluido la presidenta autonómica.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La 'número 2' de Interior exige "contundencia" al PSOE en el 'caso Salazar' y "reparación" a las víctimas

Aina Calvo instó a los socialistas a responder con firmeza ante las denuncias contra Francisco Salazar, reclamando acciones claras y reconocimiento a las afectadas, y resaltó la importancia de que las mujeres del partido participen activamente y sean escuchadas

La 'número 2' de Interior

Sánchez pide paciencia con Junts y el PP niega conversaciones para una moción de censura

Infobae

Sánchez se ve con apoyos para sacar iniciativas en el Congreso y reitera que seguirá hasta 2027

Sánchez se ve con apoyos

Feijóo deja en manos de Mazón su decisión de renunciar al acta de diputado

Infobae

Sumar se desmarca del acuerdo a la Ley de Multirreincidencia aunque cree puede servir como gesto para atraer a Junts

Sumar se desmarca del acuerdo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional deniega el

La Audiencia Nacional deniega el asilo a un colombiano que recibió amenazas de muerte por parte de grupos armados: considera que es “delincuencia común”

Las víctimas de la DANA afirman que no se reunirán con Pérez Llorca hasta que exija a Mazón que deje el acta de diputado

Sánchez asegura que no hay contactos con Junts, pero afirma que sus socios quieren agotar legislatura

Sánchez advierte a Trump: Europa no será “vasalla” de ningún otro poder

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, da un plazo de una semana para negociar los presupuestos: “Si no los aprobamos, se convocarán elecciones”

ECONOMÍA

Precio de la luz en

Precio de la luz en España: las horas más caras y las más baratas para el 7 de diciembre

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 6 diciembre

De millonario a vivir en un alquiler social: cómo “el hombre con más suerte” de Francia perdió su fortuna

DEPORTES

Uruguay, un rival en el

Uruguay, un rival en el Mundial 2026 con ADN de LaLiga: los jugadores celestes que juegan en clubes españoles

Miami, Houston y Atlanta: cuánto cuesta viajar a las tres sedes en las que jugará España en la fase de grupos del Mundial 2026

Los cruces del Mundial 2026: cuál sería el camino de España a la gran final

Así fue el encuentro entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni en el sorteo del mundial: “Nos hemos echado una sonrisa ambos…”

España nunca ha perdido contra Uruguay: cinco victorias y cinco empates que dejan a la selección invicta