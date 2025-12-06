33-17. Serbia naufraga ante Montenegro y abre las puertas de los cuartos a las Guerreras

Redacción deportes, 6 dic (EFE).- La selección serbia femenina de balonmano no pudo con la presión y se despidió d cualquier opción de acceder a los cuartos de final del Mundial de Países Bajos y Alemania y cayó derrotada este sábado por un contundente 33-17.

Un resultado que abre de par en par las puertas de la siguiente ronda al conjunto español que certificará su presencia entre los ocho mejores del torneo si logra vencer este sábado (18:00) a una Alemania, que llega a la cita con su presencia asegurada en los cuartos de final.

Pesa a que a Serbia, que dirige el exseleccionador español José Ignacio Prades, le bastaba con un empate para continuar en el torneo, las jugadoras balcánicas se vieron superadas por la presión y apenas cumplidos nueve minutos ya contaba con una desventaja de cinco goles (5-0) en el marcador.

Una diferencia que las serbias, pese al empeño de la pivote Dragana Cvijic, que cerró el choque con cinco dianas, apenas pudieron reducir al descanso, como atestiguó el 13-9 favorable a Montenegro con el que se llegó al descanso.

Tiempo de receso que no pudo sentar peor a la de Prades que encajaron un parcial de 8-2 en los primeros once minutos de la segunda mitad, que permitió a Montenegro situarse con una renta de diez tantos en el marcador (21-11).

Diferencia que lejos de aplacar la voracidad de las montenegrinas pareció espolear todavía más a las de Suzana Lazovic, que sustentadas en las intervenciones de Armelle Attingré, que firmó un 62 por ciento de paradas, y los goles de Dijana Trivic, autora de nueve tantos, siguieron ampliando su ventaja como reflejó el 33-17 final.

Una contundente victoria que vuelve a meter a Montenegro en la pelea por los cuartos de final a los que las balcánicas accederán si España no logra ganar a Alemania.EFE