El jefe de gabinete de Mazón le pidió a Pradas el 29O que no confinaran: "Tranquila, ché"

En el intercambio de mensajes entre altos cargos del Consell valenciano, Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior, comunicó que la Confederación Hidrográfica iba a decretar el nivel 3 de emergencia y precisó que las recomendaciones de confinamiento se destinarían únicamente a las comarcas más afectadas. De acuerdo con la información publicada por el medio, estos mensajes forman parte de la documentación que la propia Pradas entregó a la jueza encargada de investigar la gestión institucional durante la crisis provocada por la depresión aislada en niveles altos (dana) en Valencia, donde fallecieron 230 personas y se registraron graves daños materiales.

El medio detalló que la jornada del 29 de octubre reunió una intensa conversación a través de WhatsApp entre Pradas y José Manuel Cuenca, jefe de gabinete del entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Las comunicaciones incluyeron advertencias de Pradas sobre el agravamiento de la situación en Utiel, mencionando el desbordamiento del río, el paso a Nivel 2 en la comarca de Utiel-Requena, el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME), y la activación del Comité de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) tanto en el Centro de Emergencias como en localidades como La Eliana y Requena. Conforme avanzaba la tarde, Pradas notificó que la situación empeoraba y a las 16:28 informó a Cuenca sobre la primera víctima mortal en Utiel.

Según publicó la fuente, la presión sobre la decisión de limitar la movilidad ciudadana apareció en los mensajes que Cuenca redactó hacia las 19:54, pidiendo a la exconsellera que evitara cualquier decisión de confinamiento general: “Salo. De confinar nada por favor. Calma”. Pradas respondió subrayando la gravedad del momento: “Está la cosa muy muy mal”, frase que acompaña a la descripción de los desbordamientos en varias zonas de la provincia. Cuenca reafirmó su rechazo argumentando que el confinamiento de toda una provincia resultaba desproporcionado y sugirió que las restricciones, en todo caso, se aplicaran de manera zonificada a comarcas como Ribera Alta o Costera.

La correspondencia, según consignó el medio, muestra la tensión y el desacuerdo entre las autoridades sobre las medidas a adoptar para proteger a la población. Pradas insistió en la amplitud de las localidades afectadas y la dificultad de comunicación, proponiendo medidas de precaución para todos e impulsando el confinamiento en zonas específicas, junto con recomendaciones como el alejamiento y la subida de plantas en municipios afectados. En los mensajes, el jefe de gabinete recalcó que confinamientos de esta magnitud solo podrían decretarse bajo un estado de alarma, competencia de la Delegación de Gobierno, y exhortó: “Llévate açó del cap per favor. Tranquila, ché”.

El procedimiento judicial, en el que se investiga a la exconsellera Pradas y a su ex número dos Emilio Argüeso, incluye ahora la transcripción íntegra de los mensajes entre los responsables de la gestión autonómica y del gabinete de presidencia. Pradas facilitó estas comunicaciones tras su referencia pública en una entrevista televisiva concedida días antes a ‘Salvados’, hecho al que siguió la solicitud formal de la jueza responsable de la causa.

Pradas advirtió reiteradamente en sus conversaciones tanto a Cuenca como a Mazón acerca de la falta de respuesta ante su primera alerta: “La cosa se complica en Utiel”, información que transmitió vía WhatsApp a ambos. Mientras los mensajes a Mazón quedaron inicialmente sin contestar, las interacciones con Cuenca sí reflejaron un debate constante sobre la gravedad y la proporcionalidad de las medidas a tomar. De acuerdo con el relato del medio, la exconsellera explicó más adelante que el envío del Es-Alert —sistema de emergencia para alertar a la población— justificaba la consideración de confinamiento parcial conforme a la normativa vigente en casos de alarma y emergencias.

En los mensajes compartidos en el expediente, Pradas expresó la dificultad de rescatar a aproximadamente 100 personas en Utiel debido a la imposibilidad de acceder por vía terrestre, ya que únicamente un helicóptero del consorcio logró llegar hasta la zona, según reportó la fuente. La comunicación de estas operaciones de salvamento y la activación de la UME, así como la coordinación con Cecopi, demuestran el contexto de urgencia bajo el que se tomaban las decisiones.

El medio subrayó que además del intercambio entre Pradas y Cuenca, el listado de mensajes entregado al juzgado incluye otros diálogos mantenidos entre la exconsellera y Mazón. Las conversaciones ponen de relieve la presión por determinar hasta dónde podían o debían aplicarse restricciones de movilidad sin vulnerar competencias legales o agravar la situación de emergencia. En la última etapa del diálogo la posición de Pradas quedó reflejada en su mensaje: “Vamos a aconsejar, solo en comarcas afectadas”, lo que supuso priorizar recomendaciones selectivas en lugar de un confinamiento provincial.

La investigación judicial sigue su curso y, según explicó la fuente, estos documentos resultan clave para determinar la toma de decisiones y las responsabilidades institucionales durante los episodios de la dana. El análisis de la gestión autonómica durante la catástrofe evalúa tanto la pertinencia de las órdenes emitidas como la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y los servicios de emergencia.