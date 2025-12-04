España, satisfecha con resolución ONU que ve el plan de autonomía marroquí para el Sáhara como base de negociación

El único apartado de la declaración conjunta de 23 folios y 119 puntos, elaborado al término de la XIII Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos en el Palacio de la Moncloa, que hace referencia al Sáhara Occidental, señala que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “ha reiterado la posición de España sobre la cuestión del Sáhara Occidental”. Según informó la agencia oficial marroquí MAP, esta mención ha sido interpretada en Rabat como una confirmación del respaldo español a la postura de Marruecos respecto al territorio, situando el plan de autonomía presentado en 2007 como eje central de cualquier entendimiento diplomático.

Tal como publicó la agencia EFE, el gobierno español expresó su “satisfacción” respecto a la resolución adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Sáhara Occidental, que ratifica el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) y apoya el desarrollo de negociaciones entre las partes sobre la base de la propuesta de autonomía marroquí. Esta resolución, aprobada el 31 de octubre, es vista desde Madrid como un impulso para la búsqueda de una solución política que se ajuste a los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

El contenido del punto octavo de la mencionada declaración conjunta remite a una declaración previa, suscrita el 7 de abril de 2022, con la que ambos países acordaron reanudar relaciones diplomáticas tras un periodo de tensión. En ese documento, España manifestó que reconoce “la importancia de la cuestión del Sáhara Occidental para Marruecos, así como los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos en el marco de las Naciones Unidas para encontrar una solución mutuamente aceptable”. Además, considera la iniciativa de autonomía marroquí, que se presentó en 2007, como “la base más seria, realista y creíble para resolver este diferendo”, en línea con el mensaje enviado por Sánchez al rey Mohamed VI en marzo de 2022.

El respaldo manifestado por el Gobierno de España a la última resolución de la ONU fue acogido con entusiasmo por las autoridades marroquíes. La agencia oficial MAP destacó este apoyo, señalando que España “se felicita de la adopción de la resolución 2797” y subrayando que dicha resolución identifica una “verdadera autonomía bajo soberanía marroquí” como una de las soluciones más factibles para el conflicto. Según relatan medios marroquíes citados por MAP, en Rabat se interpreta que la resolución avala sus planteamientos y proyecta la iniciativa marroquí como el núcleo del proceso de arreglo liderado por Naciones Unidas.

La resolución 2797 del Consejo de Seguridad, recuerda el medio EFE, renueva el mandato de la MINURSO y destaca la labor del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y de su enviado personal, Staffan de Mistura, alentando negociaciones basadas en la propuesta marroquí pero abiertas a sugestiones constructivas de las partes. De acuerdo con la declaración conjunta hispano-marroquí, estos elementos son valorados por ambos gobiernos como pasos esenciales para el avance de un proceso político que aspire a una solución justa, duradera y aceptable para todas las partes, respetando el marco de la carta fundacional de la ONU.

En el contexto internacional, Marruecos celebra el cambio de posición de España tras la crisis diplomática registrada en 2021, después de que el líder del Frente Polisario recibiera atención médica en territorio español, hecho que tensó las relaciones bilaterales. Conforme detalló la agencia MAP, el monarca Mohamed VI considera que el trato del Sáhara Occidental representa el “prisma con el que Marruecos mira el mundo”, reafirmando la centralidad del asunto para la diplomacia de Rabat y su búsqueda de reconocimiento de la soberanía sobre el territorio.

A pesar de la escasa mención específica al Sáhara Occidental en la declaración conjunta, el Gobierno español insiste en la vigencia de su postura reflejada en los documentos de abril de 2022 y en las comunicaciones mantenidas entre Sánchez y el gobierno marroquí. El medio EFE puntualiza que, según fuentes oficiales, no se ofrecieron valoraciones públicas desde el Ministerio de Asuntos Exteriores español tras la aprobación de la resolución 2797 hasta la publicación del documento conjunto con Marruecos.

La controversia sobre el futuro del Sáhara Occidental mantiene en la agenda internacional los intereses enfrentados de Marruecos y el Frente Polisario, con respaldo de Argelia a este último. La Organización de las Naciones Unidas continúa considerando este territorio como pendiente de descolonización, mientras el gobierno de Rabat sostiene que el plan de autonomía representa la única vía posible para zanjar el conflicto y alcanzar un acuerdo duradero.

La repercusión mediática en Marruecos respecto al reciente respaldo español incluye la difusión de la información en diversos diarios y espacios informativos, reforzando la percepción de que el Ejecutivo español confirma su “apoyo activo” a la hoja de ruta impulsada por Naciones Unidas y que, desde la perspectiva de Rabat, pone en el centro del proceso de negociación la propuesta de autonomía bajo soberanía marroquí.

Conforme avanzan los contactos diplomáticos, las declaraciones de ambas partes insisten en la voluntad de continuar el diálogo en el marco de la ONU, con la expectativa de que futuras negociaciones puedan acercar posiciones de cara a una resolución definitiva de la disputa sobre el Sáhara Occidental.