A Coruña acogerá en febrero la tercera cumbre sobre el uso responsable de la IA en el ámbito militar

Las experiencias y aprendizajes de los encuentros internacionales previos repercutirán directamente en la organización del evento que tendrá lugar en A Coruña, donde España asumirá el reto de continuar el trabajo iniciado por los países anfitriones anteriores, Países Bajos y la República de Corea. Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores, la tercera edición de la cumbre mundial sobre el Uso Responsable de la Inteligencia Artificial en el Ámbito Militar (REAIM) se realizará los días 4 y 5 de febrero en la citada ciudad gallega, congregando a representantes de gobiernos, instituciones internacionales y actores clave en tecnología y defensa.

El Ministerio explicó, a través de un comunicado recogido por medios especializados, que el encuentro está diseñado para fomentar la participación de ministros de Exteriores y Defensa, además de autoridades gubernamentales, representantes de organismos regionales e internacionales, empresas innovadoras y referentes académicos. También participarán miembros de la sociedad civil. Todos tendrán la oportunidad de presentar propuestas de actividades específicas hasta el 14 de diciembre, en el marco de la preparación de la cumbre. La organización del evento corre a cargo de los Ministerios de Exteriores y Defensa, junto con el ayuntamiento coruñés, en colaboración con los gobiernos neerlandés y surcoreano.

Al evento se sumará la participación del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Agencia Española para la Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), que promueve el desarrollo y la regulación de esta tecnología. Según consignó el Ministerio de Exteriores, el objetivo principal radica en buscar acuerdos prácticos y aplicables que permitan llevar a la práctica los principios de uso responsable de la inteligencia artificial en la defensa, atendiendo tanto a retos éticos como operativos y regulatorios en un contexto de rápido avance tecnológico.

Desde la celebración de la primera cumbre REAIM en La Haya, en febrero de 2023, se han registrado progresos tecnológicos notables y una utilización más extendida de la inteligencia artificial en escenarios militares. Según reportó el Ministerio de Exteriores, un número creciente de Estados ha impulsado el desarrollo de marcos regulatorios y directrices nacionales para guiar el empleo de estos sistemas inteligentes en sus ámbitos de defensa, respondiendo tanto a los desafíos emergentes como a las oportunidades que plantea la adopción de estas tecnologías.

La cumbre se concibe, de acuerdo con lo publicado por Exteriores, como un foro de intercambio de ideas y colaboración entre diversos sectores, impulsando la identificación y consolidación de principios y estándares internacionales. Las contribuciones de todos los actores estarán encaminadas a robustecer el compromiso internacional por una inteligencia artificial que responda a criterios éticos y de responsabilidad en el entorno militar.

El Ministerio recalcó que la inteligencia artificial, lejos de ser una promesa tecnológica del futuro, constituye ya una presencia concreta en numerosos ámbitos, con una incidencia relevante en las capacidades defensivas de los Estados. El proceso REAIM, detalló el Ministerio, fomenta un espacio de diálogo global que integra a gobiernos, organismos regionales y multilaterales, industrias tecnológicas, universidades y sociedad civil, permitiendo así avanzar en el desarrollo de directrices y criterios compartidos.

En cuanto al desarrollo de la cumbre, según informó Exteriores, España centrará su participación en los logros alcanzados y reflejados en los documentos 'Call to Action' y 'Blueprint for Action', que surgieron tras las ediciones previas en La Haya y Seúl. Estos acuerdos sentaron las bases para operar de manera conjunta hacia la construcción de mecanismos efectivos y progresivos que aseguren el uso responsable de la inteligencia artificial en un contexto cada vez más atravesado por la automatización y la digitalización de las fuerzas armadas.

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio, la posibilidad de que los participantes aporten ideas y actividades concretas evidencia la voluntad de REAIM de consolidar un espacio participativo e inclusivo, donde las perspectivas de los diferentes sectores contribuyan a configurar políticas de alcance internacional. El proceso busca, bajo el liderazgo de España en esta edición, convertir las recomendaciones y los principios en medidas tangibles, viables y adaptadas a la realidad tecnológica actual.

El Ministerio de Exteriores señaló que la organización de la cumbre en el contexto actual responde a la necesidad de afrontar los cambios acelerados que genera la inteligencia artificial, dando especial atención al equilibrio entre la innovación tecnológica y los marcos regulatorios que garanticen la seguridad, la protección de los derechos humanos y la estabilidad internacional.

En concordancia con los objetivos planteados, la coordinación entre los ministerios implicados, el Ayuntamiento de A Coruña y los socios internacionales busca fortalecer la colaboración y el aprendizaje compartido. El Ministerio recalcó la importancia de mantener una perspectiva global e inclusiva que permita compartir experiencias, analizar tendencias recientes y anticipar posibles consecuencias de la integración de la inteligencia artificial en los sistemas de defensa.

La dinámica planteada para la cumbre se basa en el reconocimiento de la inteligencia artificial como un factor de transformación en múltiples ámbitos, especialmente en el militar, y en la urgencia de encontrar fórmulas que permitan aprovechar sus ventajas, minimizando riesgos y garantizando un marco ético que satisfaga a la comunidad internacional. El protagonismo de España en la organización de este evento subraya su compromiso con el impulso de debates internacionales sobre la gobernanza y regulación de sistemas inteligentes en defensa, según la información difundida por el Ministerio de Exteriores.