Junts responde este miércoles en rueda de prensa a las declaraciones de Sánchez

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, comparecerá este miércoles en rueda de prensa para reaccionar a las declaraciones de este martes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según ha avanzado el portavoz del grupo en el Parlament, Salvador Vergés.
En rueda de prensa en la Cámara catalana, ha explicado que Nogueras se encargará de hacer la "reacción oficial" del partido, sin querer dar más detalles al respecto.
Todo ello después de que Sánchez haya asumido los incumplimientos con Junts y haya anunciado medidas en materia local y de vivienda que reclamaban los de Carles Puigdemont.
