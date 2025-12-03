El PP vuelve a aprobar hoy en el Senado un nuevo choque con el Congreso y el Gobierno por la Ley de Movilidad

El Pleno del Senado aprobará este miércoles un nuevo conflicto de atribuciones con el Gobierno y el Congreso impulsado por el PP por el "veto" del Ejecutivo de Sánchez a unas enmiendas en la Ley de Movilidad Sostenible, activando así el procedimiento para que este choque pueda acabar en el Tribunal Constitucional.

Así consta en el orden del día del Pleno del Senado de este miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se dará luz verde a un nuevo choque institucional como consecuencia de la Ley de Movilidad Sostenible.

Será el enésimo choque institucional entre Senado y Congreso después de los que se han ido produciendo con la Ley de Amnistía, los Presupuestos Generales del Estado o unas enmiendas a una norma, entre otros aspectos.

Según el procedimiento, el PP hará uso de su mayoría absoluta en el Senado para aprobar este choque con el Congreso en el Pleno de este mismo miércoles. De esta manera, la Cámara Alta lo adoptará como suyo y lo remitirá al Congreso y el Gobierno.

Y el Congreso y el Gobierno tienen un mes para contestar desde que recibe el planteamiento del conflicto de atribuciones, aunque también tiene la posibilidad de no contestar y darlo por sustanciado. En ese caso, o si la respuesta es negativa, el Senado decidirá si eleva el asunto al Tribunal Constitucional o no sigue adelante con ello.

POR TRES ENMIENDAS

El origen del choque está en la tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible en el Senado. El PP consiguió introducir varias enmiendas, que luego fueron refrendadas por el Congreso de los Diputados, aunque el Gobierno vetó algunas de ellas argumentando que afectaban al equilibrio presupuestario.

En cualquier caso, a las enmiendas a las que hace referencia el conflicto institucional son las 118 y 148, por las que se incorporan un artículo 61 bis y una disposición transitoria undécima al proyecto de ley de Movilidad Sostenible.

El nuevo artículo 61 bis, que fue vetado por el Gobierno, hace referencia a que el Ministerio de Transportes habilitará anualmente una partida de los Presupuestos Generales del Estado para el fomento de la movilidad sostenible, exceptuando la movilidad en el ámbito urbano e interurbano.

Esta partida estaría destinada a fomentar proyectos de inversión ligados con el desarrollo de una red de infraestructura de recarga de acceso público, priorizando la interurbana en las zonas menos estratégicas, así como los relativos a la renovación de flotas de transporte de mercancías y viajeros con el objeto de su descarbonización. Esta financiación se llevaría a cabo mediante exenciones fiscales, subvenciones en régimen de concurrencia competitiva y por subvención directa.

Mientras, la nueva disposición hacía la siguiente referencia: En caso de que la aplicación de esta ley afecte a contratos del sector público en vigor imponiendo nuevas obligaciones a los contratistas, los órganos de contratación deberán prever las correspondientes compensaciones a favor de aquellos por los sobrecostes generados.