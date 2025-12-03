CGPJ requiere a Justicia y CCAA retirar sus logos en sedes judiciales porque "menoscaba" su apariencia de independencia

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha requerido al Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia transferidas que retiren sus logos institucionales en sedes judiciales porque "menoscaba" su "apariencia de imparcialidad e independencia".

Así lo ha acordado este miércoles el CGPJ en su Comisión Permanente, donde ha exigido al departamento que dirige el ministro Félix Bolaños y a las comunidades que quiten la cartelería en la que se menciona al "Gobierno, Comunidad Autónoma, Ministerio o Consejería titular del edificio".

En su lugar, ha pedido situar otros carteles en los que aparezca "exclusivamente" la denominación del Tribunal respectivo "acompañada, en su caso, del escudo nacional como representación de que en esa sede se ejerce un Poder del Estado independiente", según ha precisado el CGPJ en un comunicado, recogido por Europa Press.

El acuerdo --adoptado el día 2 de diciembre de 2025-- responde a la constatación, directa o por notificación de miembros del CGPJ, de que varias sedes judiciales de distintas comunidades han adoptado una cartelería que, a juicio del órgano de gobierno, compromete la "apariencia de imparcialidad e independencia" del Poder Judicial.

Por su parte, La Asociación Profesional de la Magistratura ya lamentó el pasado 10 de noviembre esta señalética, alegando que "devalúa" la imagen de autonomía de dichos organismos.

Así las cosas, el requerimiento del CGPJ va destinado al Ministerio y a las comunidades con competencias en Justicia, en concreto, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía y Canarias.

El acuerdo será comunicado a las administraciones prestacionales mencionadas; a las salas de gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los tribunales superiores de justicia; así como al decano de Ponferrada.