Rufián ve un "error" las "buenas palabras" de Sánchez a Junts y recuerda: "Rompen con el PSOE por intereses ideológicos

Durante el intercambio generado tras una entrevista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en 'La 2 Cat' de TVE, Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, empleó su perfil en la red social X para destacar que la ruptura entre Junts y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) responde a factores de índole ideológica y empresarial. Esta afirmación, recogida por Europa Press, enmarca la noticia sobre el distanciamiento político entre los grupos catalanes y el Ejecutivo central.

De acuerdo con Europa Press, la intervención de Rufián surge en un contexto donde Sánchez había manifestado su deseo de restaurar los canales de diálogo con Junts, tras un periodo de enfriamiento en las relaciones debido a recientes desacuerdos. Durante la entrevista, Sánchez anunció nuevas medidas orientadas a responder a exigencias formuladas previamente por la formación independentista que lidera Carles Puigdemont. Estos gestos públicos del presidente buscaban tender puentes para retomar las negociaciones, aspecto que genera debate en el escenario político catalán.

Rufián, citando directamente desde la red social X y tal como publicó Europa Press, puntualizó que “Junts no rompe con el PSOE por incumplimientos, Junts rompe con el PSOE por intereses empresariales e ideológicos. Y eso no lo va a cambiar ni leyes ni buenas palabras. He aquí el error de Sánchez”. El portavoz de Esquerra Republicana expresó que los últimos acercamientos del Gobierno y los ofrecimientos de diálogo, a su juicio, no abordan la raíz estructural de la separación entre Junts y el PSOE. Así, consideró que tampoco un cambio legislativo o las declaraciones conciliadoras del Ejecutivo serían elementos capaces de modificar dicho distanciamiento.

Europa Press detalló que la postura pública de Rufián añade un matiz a las tensiones ya existentes entre los principales partidos independentistas catalanes y el Gobierno central. Estas tensiones se han incrementado por el hecho de que, más allá del cumplimiento de acuerdos específicos, persisten divergencias sobre valores, prioridades políticas e intereses económicos que condicionan las alianzas y la viabilidad de eventuales pactos a corto plazo.

La reacción de Rufián se enmarca dentro de una serie de pronunciamientos del independentismo catalán, que ha puesto en cuestión no solo la estrategia del PSOE respecto a la relación con Junts, sino también la naturaleza de los vínculos entre los distintos grupos soberanistas y el Gobierno de Madrid. Según consignó Europa Press, la respuesta de Junts y de sectores de Esquerra Republicana pone en evidencia la dificultad de recomponer alianzas en el marco político español actual, marcado por la fragmentación ideológica y la persistencia de desacuerdos de fondo.

Europa Press subrayó que, en la entrevista, Sánchez insistió en su disposición para mantener abiertas las líneas de negociación con Junts y defendió el carácter democrático y pluralista de su gobierno. El presidente añadió que las medidas recientemente anunciadas buscan dar respuesta a las reclamaciones planteadas por Junts en las anteriores fases de diálogo, mostrando así una intención de restablecer la confianza en las conversaciones interpartidistas.

No obstante, el medio remarcó que el distanciamiento entre Junts y el Ejecutivo central persiste, fundamentalmente por las diferencias estructurales a las que aludió Rufián. Las discrepancias expresadas incluyen tanto cuestiones de fondo vinculadas a la orientación ideológica como intereses empresariales, según la visión expuesta por el portavoz de Esquerra Republicana y reflejada por Europa Press. Rufián interpretó que los esfuerzos de conciliación del presidente Sánchez pasan por alto estos factores decisivos y no ofrecen soluciones efectivas para abordar las verdaderas causas del vacío entre las formaciones.

La dinámica mantenida entre Junts, el PSOE y otras fuerzas afines al independentismo catalán permanecerá condicionada en las próximas semanas tanto por el posible cumplimiento de las medidas prometidas por el gobierno como por la persistencia de las disparidades de fondo, explicó Europa Press. La reconstrucción de las relaciones políticas entre las formaciones catalanas y el Ejecutivo central continúa sometida a la evolución de un escenario marcado por la desconfianza mutua, los intereses divergentes y los límites que las soluciones legislativas y los gestos conciliadores encuentran en la actualidad.